«Золотая маска» пригласила Буряад театр на «Маску плюс»

Театр покажет московским зрителям спектакль «Корея_03»





Предновогодний месяц начался для коллектива Бурятского академического театра драмы приятной новостью: спектакль «Корея_03» попал в программу «Маска плюс» фестиваля «Золотая маска», сообщили в минкульте Бурятии.

бурятская постановка будет показана столичному зрителю 2 марта 2022 года на сцене МТЮЗа (Московского театра юного зрителя). Спектакль включен организаторами в числе восьми постановок в программу «Маска плюс», представляющей экспериментальные и неординарные спектакли из городов России. Всего в рамках театрального фестиваля экспертами были отсмотрены 1165 спектакля со всех уголков страны.

Как отмечено в официальном релизе фестиваля, в спектакле «Корея_03» жизнь и судьба бурятских трудовых мигрантов в Южной Корее превращается в улигер, народный сказ, но способом особым, отличным от этнографических диковинок. Документальный остросоциальный материал сопровождается ироничным комментарием сплетниц-сказительниц, сюжетные линии переплетаются и усложняются, и серия частных мелодрам становится современной сагой о взрослении целого народа.

В числе первых с успехом Бурятский театр драмы поздравил маститый российский критик Павел Руднев: «Рад и за Сойжин Жамбалову и ее «Корею_03» - спектакль был триумфально показан в сентябре на «АртМиграции». Это первое в России исследование трудовой миграции не внутрь России, а изнутри России. И огромный прорыв для зоны национальных театров».

Постановка спектакля «Корея_03» осуществлена в январе 2021 года режиссером Сойжин Жамбаловой по одноимённой пьесе Улзы Улзытын, и вскоре вошла в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска», в список самых, по мнению экспертного совета фестиваля, заметных спектаклей сезона 2020-2021 годов.

В сентябре этого года «Корея_03» была представлена труппой театра на другом всероссийском фестивале – фестивале молодой режиссуры «АртМиграция» и стала, по мнению театральных критиков, сенсацией.

Спектакль создан в жанре вербатим. Пьеса состоит из реальных историй бурятских нелегалов, которые жили и работали в Южной Корее в разные периоды последних двух десятилетий.

Ранее постановки Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева семь раз попадали в лонг-лист «Золотой маски», дважды номинировались на эту национальную премию, а также один из спектаклей ранее удостаивался участия в программе фестиваля «Маска плюс».

Фото: minkultrb.ru