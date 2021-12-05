За решетку или на тот свет?

Почему защищающиеся от насилия женщины почти не имеют шансов избежать тюрьмы



В Бурятии ежегодно десятки наших землячек получают сроки по одной из самых неоднозначных статей в российском Уголовном кодексе – «превышение норм допустимой самообороны». Однако многие случаи чаще квалифицируют по более тяжким статьям, так как самооборону необходимо доказать. Повезет, если были свидетели либо камеры видеонаблюдения. И это только верхушка айсберга.



Не выноси сор из избы



25 ноября был Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. К сожалению, об этой дате мало кто знает. Разве что обсуждают в группах, ведущих борьбу за женские права, таких как бурятское фем-сообщество «Я Свобода». Так, улан-удэнка Сэлмэг (имя изменено) рассказала о своем детстве.



- Мой папа избивал маму, брата и сестру. С момента, как себя помню, он, не жалея никого, тиранил всю семью. Я впадала в такой ступор, что не могла шевелиться, дышать, только плакала и молилась, чтобы все прекратилось. Мама тоже иногда с ним дралась. Но силы всегда были неравные. И дошло до того, что он начал ее пугать ножом, тыкал даже. Я много раз вызывала полицию, но там всегда говорили, что «это домашние дела, сами разбирайтесь, - написала улан-удэнка.



Бывают случаи и пострашнее. Минувшим летом 38-летняя жительница Мухоршибирского района поругалась с отцом своих троих малолетних детей. Ссора переросла в настоящее побоище: разъяренный мужчина кинул в женщину два стула, затем табурет. После этого он уронил свою гражданскую жену на пол и угрожал убить. Та вырвалась, от ужаса схватила нож и выбежала на улицу, пытаясь скрыться от преследователя. Однако он догнал ее и притянул себе, продолжая сыпать угрозами. Женщина, защищаясь, нанесла обидчику один удар ножом, случайно угодив прямо в сердце. От полученного ранения мужчина скончался на месте.



Интересен тот факт, что даже мать убитого (признанная по делу потерпевшей) сама просила суд прекратить уголовное дело в отношении подсудимой, войдя в ее положение. Тем не менее суд все же признал жительницу виновной за превышение норм самообороны и приговорил к 1,5 года ограничения свободы.



Другая жестокая трагедия развернулась весной этого года. Улан-удэнка нанесла 13 ножевых ударов мужу, чтобы спасти себя и сына. Как сообщал «Номер один», глава семьи Олег (имя изменено) привык жить «прессуя» своих близких, регулярно словесно и физически унижая. И в этот вечер, напившись, он в очередной раз принялся «прессовать» членов семьи. В два часа ночи нетрезвый мужчина набросился на жену Людмилу. Олег начал душить несчастную. Женщина пыталась сопротивляться, но безуспешно. На шум борьбы прибежал проснувшийся старший сын. Увидев, что происходит, он немедленно вступился за свою маму – схватил сковородку и ударил разбушевавшегося пьяницу по голове. Но один удар не помог, мужчина продолжал душить жену, после чего ребенок стукнул его еще раз. Только тогда тиран выпустил женщину, но переключился на старшего сына. Освободившись, Людмила схватила кухонный нож и набросилась на мужа.



Позднее специалисты насчитали на теле мужчины не менее 13 ранений в разных местах: голове, груди, ногах. Судя по всему, доведенная до отчаяния, испуганная улан-удэнка била наугад, не осознавая, что делает. Кухонный боксер умер прямо на месте трагедии. Людмила признала вину и заявила, что раскаивается в содеянном. Суд учел состояние аффекта и длительный террор со стороны мужа и вынес обвинительный приговор, назначив наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.



Зажаты с двух сторон



Отметим, в 2017 году подписан федеральный закон о декриминализации домашнего насилия. Он внесен в Госдуму 27 июля сенатором Еленой Мизулиной. Как сообщал РБК, она заявляла, что уголовное наказание за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям». Получается, если человек ударил члена семьи, то ему грозит лишь административная ответственность в виде штрафа или ограничения свободы на несколько суток. Но такие законы, как показала практика, приводят к вседозволенности и другим «побочным» эффектам. Пока правоохранители используют политику невмешательства, пострадавшим приходится спасать себя самостоятельно.



Согласно исследованию известного российского издания «Новая газета», а также «Медиазона» (издание, признанное в РФ иноагентом), 79% женщин, осужденных за убийство, сидят в тюрьме за то, что защищались от домашнего насилия. Как отмечают в «Новой газете», большинство россиянок (79%), осужденных в 2016—2018 гг. за умышленное убийство (ч. 1 ст. 105 УК), защищались от домашнего насилия.



Еще 52% женщин осуждены за оборону по ч. 4 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Два издания совместно проанализировали более 4 тыс. приговоров по двум статьям за эти годы. К сожалению, на примере представленного исследования множество дел о превышении самообороны рискуют быть переквалифицированными в более тяжкие статьи.



А если ты не можешь защитить себя, то последствия могут быть самыми ужасными. Так, 23-летнюю Веру Пехтелеву из Кемерово убил бывший парень: он пытал ее несколько часов в своей квартире, резал ножом, нанес не менее 50 ударов. Соседи многократно звонили в полицию, но никто так и не приехал даже спустя три часа. В итоге жители самостоятельно вскрыли дверь, но обнаружили изувеченное тело погибшей.



Получается тупик. Обращаться за помощью в правоохранительные органы, исходя из предыдущих описанных случаев, не всегда эффективно. Защитить себя самостоятельно – получить ограничение свободы и клеймо убийцы, в худшем случае - сесть в тюрьму на огромный срок.



По данным МВД Бурятии, с 2016 года по середину 2021-го среди жительниц республики зафиксировано 91 уголовное дело по ст. 108 УК РФ и 114 УК РФ (превышение норм необходимой самообороны). И эта цифра – те «счастливые» случаи, в которых женщины смогли доказать самооборону.



- Проблема в самом понятии «необходимая самооборона». С момента вступления в силу Уголовного кодекса РФ с 01 января 1997 года статья 37, регламентирующая само понятие «необходимая самооборона», неоднократно изменялась. При этом подготовлена очередная редакция этой статьи, вступающая в силу с 01.12.2021 года. Подобные метания законодателя под давлением общественности подтверждают, что общество недовольно правоприменительной практикой. Некоторые мои коллеги считают, что в настоящее время право на самооборону является декларативным, то есть неприменимым в действительности. И изредка, когда это право, как та знаменитая палка, которая стреляет раз в год, помогает случайному счастливчику и спастись, и не заплатить за свое спасение годами жизни в тюрьме, - рассказывает адвокат Алексей Живоденко.



Что делать?



Как отмечает эксперт, проблематика статей Уголовного кодекса, предусматривающих уголовную ответственность за превышение пределов самообороны, заключается в некоторой неопределенности самого понятия «необходимая оборона».



- Сложность в том, что следствию и суду необходимо самостоятельно, по своему внутреннему убеждению, определить степень разумности действий обороняющегося и не перешел ли он от обороны к нападению. Но кто это определяет? Это выводы посторонних лиц в спокойной обстановке на основании сумбурных и путаных показаний участников. В том числе и, как правило, показаний нападавшего о том, что он якобы «только хотел напугать» и т. д. - обращает внимание Алексей Живоденко.



При этом, как отмечает адвокат, нужно начать с того, что доказать самооборону очень сложно по многим аспектам.



- Допустим, напали с ножом на хозяина квартиры, обороняющийся схватил нож и, удачно уклонившись, ударил им нападавшего. В итоге нападавший скончался на месте. Оборонявшийся - без повреждений. Как правоохранительные органы, как правило, оценивают показания о самообороне? Как попытку уйти от уголовной ответственности. В итоге квалификация действий в данном случае будет убийство, то есть ст. 105 УК РФ. Причем переквалифицировать статью на более жесткую можно уже при тех обстоятельствах, когда у оборонявшегося не будет доказательств обороны (свидетелей, видео и пр.), - отмечает Алексей.



Возьмем банальную ситуацию. Мужчина нападает на женщину, пытаясь убить (изнасиловать), при самообороне она ранит его. Могут ли женщину осудить в таком случае? Алексей Живоденко отвечает, что в идеале не могут, если только женщина не нанесла сильные увечья нападавшему.



- Но идеальное состояние - это сферический конь в вакууме. Если женщина нанесет ему повреждения, не повлекшие вреда здоровью или повлекшие небольшой, средний вред, то шанс, что оборону признают необходимой, есть. Это если будут доказательства того, что мужчина напал первым. При этом насильник станет отрицать свои намерения и пытаться выглядеть жертвой агрессии. Если же женщина нанесет тяжкий вред здоровью или убьет, то будет очень сложно доказать как сам факт обороны, так и ее превышение, - отмечает адвокат.



Алексей Живоденко объяснил, при каких обстоятельствах при превышении самообороны с жертвы могут снять все обвинения - если в суде будет доказано, что она действовала в рамках необходимой самообороны. Именно в суде, потому что, как правило, в таких случаях необходим опытный адвокат. В большинстве случаев следствие по данным статьям имеет «обвинительный» уклон и следователь, скорее всего, «перестрахуется» и отправит дело в суд.



Как отмечает адвокат, самооборона - исторически обусловленное право человека на защиту своей жизни и здоровья.



- Есть мнение, что в зависимости от признания этого права условным или абсолютным можно определить отношение государства к демократическим ценностям. В российском законодательстве право на самооборону является условным в плане наличия оговорок на его реализацию, - подытоживает Алексей Живоденко.



Эржена Мансорунова, «Номер один».

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