В Бурятии чиновники выдали многодетным семьям участки без воды, света и дорог

Чтобы обеспечить участки инфраструктурой, прокуратура подала иск в суд



Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Тарбагатайского района.

«Установлено, что в соответствии с законом «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» в 2018–2021 годах многодетным семьям предоставлено 14 земельных участков. В нарушение Земельного Кодекса РФ данные участки не обеспечены инфраструктурой, отсутствует водоснабжение, электроснабжение, дорожное сообщение», - рассказали в надзорном ведомстве.



В связи с этим прокурор подал иск к администрации Тарбагатайского района с требованием обеспечить земельные участки дорожной сетью и инженерной инфраструктурой. Суд иск удовлетворил, решение еще не вступило в законную силу.



Фото: pixabay.com «Установлено, что в соответствии с законом «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» в 2018–2021 годах многодетным семьям предоставлено 14 земельных участков. В нарушение Земельного Кодекса РФ данные участки не обеспечены инфраструктурой, отсутствует водоснабжение, электроснабжение, дорожное сообщение», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор подал иск к администрации Тарбагатайского района с требованием обеспечить земельные участки дорожной сетью и инженерной инфраструктурой. Суд иск удовлетворил, решение еще не вступило в законную силу.Фото: pixabay.com

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