В Улан-Удэ пожилой водитель сбил пятиклассницу

Девочка госпитализирована, ДТП произошло на пешеходном переходе
В Улан-Удэ сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе совершен наезд на ребенка. В результате ДТП пятиклассница с травмами госпитализирована, сообщили в республиканской ГИБДД.
По предварительным данным, около 7:30 часов 67-летний водитель автомобиля «Мерседес», следуя по ул. Совхозной, сбил несовершеннолетнего пешехода.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
Фото: ГИБДД
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