В Улан-Удэ пожилой водитель сбил пятиклассницу

Девочка госпитализирована, ДТП произошло на пешеходном переходе



В Улан-Удэ сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе совершен наезд на ребенка. В результате ДТП пятиклассница с травмами госпитализирована, сообщили в республиканской ГИБДД.



По предварительным данным, около 7:30 часов 67-летний водитель автомобиля «Мерседес», следуя по ул. Совхозной, сбил несовершеннолетнего пешехода.



Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.



Фото: ГИБДД



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