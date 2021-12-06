В Бурятии учеников пропоносило от школьной еды

В учебном учреждении проводится проверка





Жители Заиграевского района в соцсетях жалуются на низкое качество питания в столовой Эрхирикской школы. По словам местных жителей, которые приводит паблик «Заиграево-инфо.24/7», после школьных обедов дети болеют, у них появляются тошнота, рвота, понос и температура.

Районное управление образования уже начало проверку.«По фактам, указанным в обращении о низком качестве обеспечения горячего питания в МБОУ «Эрхирикская СОШ», для проведения служебной проверки в школу выехал технолог по питанию управления образования. Проводится служебное расследование», - прокомментировала начальник районного управления образования Анна Шурыгина.Фото: pixabay.com