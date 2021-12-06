Вертолеты спецназа производства У-УАЗ появились в войсках

В российскую армию поступили новые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН, сообщил источник РИА Новости



Первые вертолеты огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН уже поступили в российскую армию, сообщил



Ми-8АМТШ-ВН (Ми-171Ш-ВН) представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Он предназначен для огневой поддержки действий сил специального назначения. Технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирийской Арабской Республике. В машине воплощен целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность и живучесть машины.



По сравнению с предыдущей версией на вертолете благодаря этим нововведениям увеличены крейсерская и максимальная скорость полета до 280 километров в час, а также максимальный взлетный вес до 13,5 тонны.

Также повышена боевая живучесть вертолета. Машина оснащается комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех их головкам наведения и выброс ложных тепловых целей.



Для защиты личного состава полкабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней.



На вертолете Ми-8АМТШ-ВН установлен новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением (например, контейнеры УПК-23-250), неуправляемыми ракетами (Б-8В20А) и бомбами различного калибра (ОФАБ-250) вертолет оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой.



Помимо стандартного вооружения машина оснащена четырьмя пулеметами: три 12,7-миллиметровых «Корда», а также один 7,62-миллиметровый пулемет КВП в хвостовой части вертолета.



Фото: Ростех Первые вертолеты огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН уже поступили в российскую армию, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе. «Первые машины уже приняты. Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов», - сказал собеседник агентства, не уточнив их количество в силу секретности.Ми-8АМТШ-ВН (Ми-171Ш-ВН) представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Он предназначен для огневой поддержки действий сил специального назначения. Технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирийской Арабской Республике. В машине воплощен целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность и живучесть машины.По сравнению с предыдущей версией на вертолете благодаря этим нововведениям увеличены крейсерская и максимальная скорость полета до 280 километров в час, а также максимальный взлетный вес до 13,5 тонны.Также повышена боевая живучесть вертолета. Машина оснащается комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех их головкам наведения и выброс ложных тепловых целей.Для защиты личного состава полкабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней.На вертолете Ми-8АМТШ-ВН установлен новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением (например, контейнеры УПК-23-250), неуправляемыми ракетами (Б-8В20А) и бомбами различного калибра (ОФАБ-250) вертолет оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой.Помимо стандартного вооружения машина оснащена четырьмя пулеметами: три 12,7-миллиметровых «Корда», а также один 7,62-миллиметровый пулемет КВП в хвостовой части вертолета.Фото: Ростех

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