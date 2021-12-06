В Бурятии число обращений по вакцинации вновь бьет рекорды

За прошедший месяц таких вопросов поступило 5095



В ноябре Центр управления регионом (ЦУР) республики Бурятия обработал 6243 запросов граждан. Через портал «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 5112 обращения, в социальных сетях зафиксировано 1131 жалоба.



По-прежнему основной темой обращений являются вопросы, связанные с вакцинацией и получением QR-кодов. За прошедший месяц таких вопросов поступило 5095. В последний раз порог в 5 тысяч обращений тематика коронавируса преодолевала в июле 2021. Как и в прошлый раз увеличение числа обращений специалисты ЦУР связывают с активизацией прививочной кампании.



Второе место в обращениях занимают вопросы социальной защиты – 351 жалоба, третье – дороги (198), четвертое – общественный транспорт (117). В ноябре в список 5 главных беспокоящих жителей Бурятии проблем вошла тема вывоза твердых бытовых отходов. 107 граждан пожаловались на плохую работу мусорных операторов.



С началом холодов вновь начали поступать жалобы на безнадзорных и агрессивных собак. ЦУР Бурятии зафиксировал 29 таких жалоб. Количество таких жалоб ниже, чем в прошлом году в этот же месяц.



Фото: pixabay.com



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