Виктория Абрамченко: «Газопровод – уже согласованная позиция»

Вице-премьер правительства России о газе, УБЖД и свободной торговле между ЕАЭС и Монголией





Монгольское информационное агентство МОНЦАМЭ опубликовало интервью с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко, которое она дала в Улан-Баторе во время 23-го заседания Монголо-Российской межправительственной комиссии. Представляем его нашим читателям с небольшими сокращениями.

- Завершилось 23-е заседание Российско-Монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - подписан протокол. Это событие происходит в контексте 100-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. С вашей точки зрения каковы знаковые проекты нашли отражения в решениях комиссии сегодня?

-Благодарю вас за этот вопрос. Он, действительно, для нас важен и показывает дальнейшее направление сотрудничества и развития. Мы сегодня обсуждали несколько больших блоков.

Первый блок, который обсуждали в узком формате и в рамках пленарного заседания это - развитие транспорта. Конечно говорили долго, много, детально, предметно о развитии совместного акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога». Хочется, чтобы эта дорога развивалась, чтобы этот проект вышел за рамки той стратегии, которой реализовывалась в предыдущее время. И для того, чтобы выйти за эти рамки необходимо решить ряд проблем, в том числе связанных с управлением этим обществом. Об этом сегодня мы тоже детально говорили.

Говорили о развитии других инфраструктурных проектов, автомобильных дорог. Об этом говорили в контексте, в том числе в развитии туристического потенциала Монголии и связей между отдельными, сопредельными субъектами Российской Федерации и монгольского севера для того, чтобы российские и монгольские туристы могли спокойно путешествовать. Для этого конечно нужна транспортная связанность наших сопредельных субъектов и соответствующей территории Монголии.

Также говорили много об энергетике. Это важное для нас направление. Отметили важность реализации совместного проекта по строительству газопровода Россия, Монголия и Китай. Данный газопровод уже, как согласованная позиция, рассматривается в формате технико-экономического обоснования и в настоящее время мы ждем завершения такого документа, хотели бы чтобы он появился в начале декабря.

-Это будет трехсторонний документ?

-Это ТЭО к данному проекту. Конечно. Проект носит трехсторонний на территории и России, Монголии и Китая.

- Сейчас публика ждет визита президента Монголии в вашу страну, его встречу с президентом Россиии и того, что они договорятся о следующем шаге по этому проекту.

-Да. Мы договорились с господином С.Амарсайханом, с моим коллегой, вице-премьером правительства Монголии, что максимально и предметно отработаем всю повестку совместного сотрудничества от гуманитарной сферы до сферы энергетики, транспорта о которых я уже сказала. Это действительно важно в предверии встречи президентов двух стран, переходе уже к конкретному воплощению, конкретной реализации поставленных перед нами задач.

-Вопрос об УБЖД. Я так понимаю, что УБЖД сделает обход города Улан-Батора. Был ли затронут этот вопрос?

- Эта модернизация обсуждается сейчас. Решения пока не приняты, но такой вопрос на повестке дня стоит. И профильные ведомства получили задачу отработать модернизацию УБЖД. Это важно ещё для того, чтобы нарастить поток грузов по железной дороге, трансграничных грузов и контейнерных перевозок.

- Мы знаем, что в спектр вашей компетенции входят многие вопросы: сельское хозяйство, природопользование, экология и многие другие. И это как раз основные направления, где мы видим большой потенциал сотрудничества между нашими странами. Недавно прошла выставка российской сельхозтехники «Спецмаш-2021», в которой я участвовал, где видел огромное оборудование. Очень многие монголы были заинтересованы в покупке. Что бы вы выделили в этой отрасли и какие проекты?

- Одно из направлений нашего торгово-экономического сотрудничества, в объеме нашей взаимной торговли эти товары занимают большую роль. Конечно же продовольственные товары и российская сторона заинтересована в наращивании экспортных поставок в Монголию своего продовольствия.

Есть несколько ключевых направлений, в которых заинтересована Монголия, это пшеница, семена рапса, подсолнечное масло, это наша кондитерская продукция. Мы бы хотели наращивать и объемы перечисленных товаров и расширять ассортимент наших поставок, потому что действительно ставим перед собой амбициозную задачу стать аграрной сверхдержавой. В Российской Федерации есть все для этого и чистая почва, необходимые запасы водных ресурсов и технологии и т.д.

Что касается монгольского интереса, мы обсудили возможные поставки животноводческой продукции Монголии в Российскую Федерацию. Мы приветствуем это направление. Договорились детально его проработать, при одном условии - обязательное соблюдение ветеринарной безопасности, всех правил, связанных с ветеринарной безопасностью. Что касается другого направления, о котором вы сказали, это весь блок вопросов, связанных с промышленностью от легкой промышленности до сельхозмашиностроения. Действительно, выставка показала, что монгольская сторона заинтересована в поставках наших российских отечественных машин и оборудования, сельскохозяйственной техники, вагонов. И сейчас такое направление активно развивается.

Монгольская сторона, в свою очередь, заинтересована в поставках продукции легкой промышленности это монгольский кашемир, ковры и изделия из кожи. Мы тоже взяли в проработку наращивание такого потенциала по взаимной торговле в этом направлении. Еще одно направление, которое сегодня обсуждалось это развитие двух элеваторов на территории Монголии за счет кредитных ресурсов со стороны нашего института развития – ВЭБ.РФ (российская государственная корпорация развития).

- В этом году Монголия собрала больше урожая, чем ожидалась. Поэтому создание таких элеваторов действительно было бы прекрасно. Вы сказали, что Россия собирается и уже становится аграрной сверхдержавой. В этом году Россия тоже получила больше доходов от аграрных продуктов по сравнению с другими природными ресурсами, это правда?

-Да. Традиционно несколько лет экспортные поставки российского продовольствия превышают по финансовым показателям поставки, например, российского газа. Это наш предмет для гордости и данное направление мы конечно будем развивать.

- Это дает больше импульса именно по развитию наших отношений в этой отрасли.

-Да. Но вы знаете еще на что бы я хотела обратить внимание и это сегодня тоже было предметом для обсуждения на 23-м заседании межправкомиссии. Обе наши страны Россия и Монголия сталкиваются сейчас с глобальными изменениями климата. Вы знаете, что основная земледельческая часть Российской Федерации страдает от частых волн засухи и от града и других неблагоприятных метеоусловий. И нами, Российской Федерацией, в этом году было принято решение создать Центр борьбы с опустыниванием. Монгольская сторона выразила заинтересованность в совместном сотрудничестве по этому направлению. Я считаю, что это очень важно. Это позволит нашим будущим поколениям с уверенностью смотреть в будущее и обеспечивать свою продовольственную безопасность. А наша задача уже сегодня об этом подумать, чтобы детям было чем себя прокормить.

- Хотелось бы поговорить о сбалансированной торговле. В этом году как раз на эти продукты экспорт Монголии повысился и почти достигает до треть пандемийного уровня. Я думаю, что есть нужда и возможности балансирования торговли, где почти больше 80% занимает в нашей торговле экспорт России в Монголию, особенно топливные материалы. Как можно сделать торговлю более сбалансированной и что нам нужно сделать?

- Но я уже об этом сказала. Нужно развивать те направления, где вы традиционно сильны, то есть если это легкая промышленность развивать это направление, если это отгонное животноводство. Нужно познакомить российского потребителя с вашей продукцией, убедиться, что она качественная и наращивать поставки.

- Кроме всего этого таможенные тарифы к нашим продуктам при перевозке в Россию высокие. Как два правительства намерены решать эти вопросы?

- Стороны затронули вопросы таможенно-тарифного регулирования. Вы знаете, что прорабатывается сейчас вопрос заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией. В рамках диалога на полях сегодняшней пленарной сессии, наше Министерство экономического развития России выступило с очень подробной презентацией, показав на цифрах какие плюсы могут быть для экономики Монголии такое сотрудничество, в том числе и обнуление как раз таможенно-тарифных пошлин.

- Можно ли Монголии, например, стать сначала наблюдателем этой организации, как в ШОС, где Монголия имеет статус государства-наблюдателя?

-Да, я знаю, что Монголия давний наблюдатель в организации ШОС и Россия, кстати, здесь приветствует переход к полноформатному участию. На мой взгляд, как раз было большим плюсом для экономики Монголии, нежели в статусе наблюдателя. И если говорить о дальнейшем движении по рассмотрению заключения соглашения о свободной торговле, коллеги и со стороны Монголии и со стороны России рассказали, что такая работа будет завершена консультацией и будут завершены во втором квартале следующего года, то есть они активно обсуждают детали заключения данного соглашения.

- Что нужно сделать для приближения наших людей, народов, русский язык, чтобы стали основой единства нашей двух наций. Что можно сделать и какие проекты можно реализовать по продвижению русского языка. Обсудили ли вы этот вопрос в ходе заседания комиссии? Говорят, что будет создана русская школа в Улан-Баторе? Насколько реально все это?

- Это действительно реально и российская сторона с удовлетворением отмечает, что Монголия, одна из немногих стран, которая так активно продвигает русский язык. Действительно в ваших школах с 7 по 9-й класс это обязательный предмет. Это помогает нашим двусторонним контактам в гуманитарной сфере, помогает лучше понять и узнать друг друга, помогает сделать нас ближе, помогает понять культуру двух наших народов. Сегодня обсуждали строительство школы, даже не строительство, а выбор готового объекта. Насколько мы поняли монгольскую сторону существует несколько вариантов. Сейчас от российской стороны и монгольских партнеров зависит скоро ли пойдут ли дети в совместную российско-монгольскую школу.

Фото: montsame.mn