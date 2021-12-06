В Бурятии названы имена лауреатов госпремий в области искусства

За вклад в развитие профессионального театрального искусства республики государственной премии удостоен Михаил Елбонов



Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал протокол заседания комиссии по государственным премиям, сообщили в министерстве культуры республики. Государственная премия в области театрального искусства присуждена Елбонову Михаилу Гомбоевичу, народному артисту Российской Федерации, за вклад в развитие профессионального театрального искусства Республики Бурятия. Государственная премия за заслуги в развитии народного творчества присуждена: - в номинации «Народный коллектив любительского художественного творчества» Народному Забайкальскому казачьему ансамблю «Станица» муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый центр «Рассвет» (Улан-Удэ), руководитель Григорьев Георгий Васильевич. - в номинации «Физическое лицо» Гомбоеву Максиму Цоктоевичу, народному мастеру, резчику по дереву. Государственная премия обучающемуся в профессиональной образовательной организации, находящейся в ведении Республики Бурятия, реализующей образовательные программы в области искусств удостоен Очиров Лудуб Дагбаевич, студент 4 курса государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», специальность – теория музыки. Государственная премия обучающимся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств присуждена: - Гармаевой Анне Борисовне, учащейся 7 класса государственного автономного учреждения дополнительного образования Республики Бурятия «Бурятская республиканская цирковая школа», специальность – цирковое искусство; - Григорьевой Юлии Сергеевне, учащейся 7 класса муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №3» г. Улан-Удэ, специальность – фортепиано; - Хамаганову Бато Тихоновичу, учащемуся 6 класса Детской школы искусств им. Б.Ямпилова при государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Республики Бурятия «Колледж искусств им. П.И. Чайковского», специальность – струнные инструменты (виолончель); - Аюшеевой Веронике Евгеньевне, учащейся 5 класса муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Кяхтинская детская школа искусств», специальность – изобразительное искусство. Фото: minkultrb.ru

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