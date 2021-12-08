Только 60% молодежи знают, как расшифровывается аббревиатура «СССР»

Правильно отвечают на этот вопрос 94-95% граждан России старшего поколения



Большинство опрошенных россиян (82%) знают, как расшифровывается аббревиатура СССР, 19% не смогли назвать Союз Советских Социалистических Республик. Правильно ответили на вопрос 94-95% граждан старшего поколения и только 59-60% молодежи.



На просьбу назвать республики, входившие в состав СССР, чаще всего россияне называли Украинскую ССР (65%), Белорусскую ССР (59%), а также Узбекскую ССР (49%). Кроме того, 48% вспомнили Казахскую ССР, по 45% назвали Латвийскую и Литовскую ССР.



Только 6% опрошенных смогли назвать все 15 союзных республик. 28% назвали от 10 до 14 республик, 28% смогли назвать от 5 до 9 республик, 12% назвали от 1 до 4 республик. Не назвали ни одной республики 27% опрошенных россиян.



Чаще всего россияне ассоциируют СССР с верой в светлое будущее (21%), положительными эмоциями (13%), детством (11%) и многонациональной страной (10%).



Напомним, декабрь – знаковый месяц в истории СССР. 9 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР был подписан Договор об образовании СССР]. Этот документ был утверждён 30 декабря 1922 года I-м Всесоюзным съездом Советов и подписан главами делегаций. Эта дата и считается датой образования СССР, хотя Совет Народных Комиссаров СССР (правительство) и наркоматы (министерства) были созданы только 6 июля 1923 года.



Фото: pixabay.com Большинство опрошенных россиян (82%) знают, как расшифровывается аббревиатура СССР, 19% не смогли назвать Союз Советских Социалистических Республик. Правильно ответили на вопрос 94-95% граждан старшего поколения и только 59-60% молодежи. ВЦИОМ представил данные опроса россиян, посвященного СССР.На просьбу назвать республики, входившие в состав СССР, чаще всего россияне называли Украинскую ССР (65%), Белорусскую ССР (59%), а также Узбекскую ССР (49%). Кроме того, 48% вспомнили Казахскую ССР, по 45% назвали Латвийскую и Литовскую ССР.Только 6% опрошенных смогли назвать все 15 союзных республик. 28% назвали от 10 до 14 республик, 28% смогли назвать от 5 до 9 республик, 12% назвали от 1 до 4 республик. Не назвали ни одной республики 27% опрошенных россиян.Чаще всего россияне ассоциируют СССР с верой в светлое будущее (21%), положительными эмоциями (13%), детством (11%) и многонациональной страной (10%).Напомним, декабрь – знаковый месяц в истории СССР. 9 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР был подписан Договор об образовании СССР]. Этот документ был утверждён 30 декабря 1922 года I-м Всесоюзным съездом Советов и подписан главами делегаций. Эта дата и считается датой образования СССР, хотя Совет Народных Комиссаров СССР (правительство) и наркоматы (министерства) были созданы только 6 июля 1923 года.Фото: pixabay.com

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