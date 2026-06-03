Мэр Улан-Удэ поручил усилить безопасность в дни празднования юбилея города

В администрации Улан-Удэ состоялся оргкомитет по подготовке 360-летнего юбилея города, который в этом году отмечается 13 июня. Совещание провел мэр Игорь Шутенков. Участники обсудили основные вопросы организации мероприятий для горожан и гостей столицы, безопасности и благоустройства.

«За каждой площадкой закрепить ответственного. На всех площадках, парках и улицах организовать усиленное патрулирование», - поручил Игорь Шутенков комитету по ГО и ЧС и общественной безопасности.

Основные мероприятия Дня города пройдут 12-13 июня в парках, на площади Советов и других городских локациях. Это Фестиваль долголетия, летний читальный зал «Город читает», проект «Город трудовой доблести», церемония возложения цветов на Мемориале Победы, «Верхнеудинская ярмарка», совместный творческий проект заслуженного артиста Республики Татарстан Альберта Жалилова и театра народной музыки и танца «Забава» «Единый пульс России: Улан-Удэ встречает гостей» и множество других мероприятий для горожан всех возрастов.

«360-летие Улан-Удэ объединит тысячи жителей на самых ярких площадках города: от фестиваля «Мисс Улан-Удэ - 2026» и гастрофестиваля «Уда Еда» до этно-ярмарки, проекта «Город танцует», большого детского концерта и выступления певицы Валерии. Мы хотим, чтобы этот юбилей стал праздником гордости за наш город, его историю, культуру и людей», – поделилась заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодежной политике Ирина Ковалева.

С начала года прошло свыше ста мероприятий, посвященных юбилею Улан-Удэ. Город украсили флаговыми конструкциями, баннерами и растяжками в фирменном дизайне празднования 360-летия. Ко Дню города в едином праздничном стиле оформлены автобусы и трамваи. К юбилею также присоединились торговые сети и предприятия города, украсив свои объекты фирменной символикой.

В День города будет усилено движение общественного транспорта с площади Советов в отдаленные микрорайоны, чтобы горожане могли доехать домой после вечерней программы.

Напомним, звездным гостем праздника станет певица Валерия.

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