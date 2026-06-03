В пригороде Улан-Удэ начала проваливаться новая дорога к детсаду

Жители села Сотниково Иволгинского района Бурятии бьют тревогу. Там пришла в негодность дорога к детскому саду, которую открыли меньше года назад.

Ролик появился в паблике «Весь Улан-Удэ». На кадрах видно, что на одном из участков образовался серьезный провал.

«Вот такие ямки в Сотниково. К садику не подобраться. И это творится уже две недели», - прокомментировал водитель.

Сельчане жалуются, что теперь по этой дороге страшно ездить.