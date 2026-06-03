Происшествия 03.06.2026 в 15:11

В пригороде Улан-Удэ начала проваливаться новая дорога к детсаду

Тревогу бьют жители Сотниково
A- A+
Текст: Карина Перова
В пригороде Улан-Удэ начала проваливаться новая дорога к детсаду
Фото: Весь Улан-Удэ

Жители села Сотниково Иволгинского района Бурятии бьют тревогу. Там пришла в негодность дорога к детскому саду, которую открыли меньше года назад.

Ролик появился в паблике «Весь Улан-Удэ». На кадрах видно, что на одном из участков образовался серьезный провал.

«Вот такие ямки в Сотниково. К садику не подобраться. И это творится уже две недели», - прокомментировал водитель.

Сельчане жалуются, что теперь по этой дороге страшно ездить.

Теги
дорога сотниково

Все новости

В Улан-Удэ уклонист два года скрывался от армии, а потом неожиданно написал явку с повинной
03.06.2026 в 16:00
В Бурятии банки оштрафуют за платное навязывание финансовых услуг
03.06.2026 в 15:37
В пригороде Улан-Удэ начала проваливаться новая дорога к детсаду
03.06.2026 в 15:11
Две школы Бурятии выиграли по 200 тысяч рублей
03.06.2026 в 15:01
В Бурятии очень активно покупают частные дома
03.06.2026 в 14:44
Экс-депутат из Бурятии рассказала о жизни в прифронтовом Токмаке
03.06.2026 в 14:29
В Улан-Удэ определят лучших электриков, штукатуров и сварщиков
03.06.2026 в 14:00
Власти отказывались расселять многоэтажку в Улан-Удэ, несмотря на угрозу обрушения
03.06.2026 в 14:00
Жителям Забайкалья разрешили ходить в леса
03.06.2026 в 13:44
В Бурятии ищут пропавшего 31-летнего мужчину
03.06.2026 в 13:36
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
В Бурятии победили трехдневный лесной пожар
Он начался 1 июня из-за обрыва проводов
03.06.2026 в 12:28
Суд обязал Следственный комитет заплатить многодетной матери из Улан-Удэ 50 тысяч за незаконный обыск
Следователь ворвался в квартиру в 8 утра без судебного решения
03.06.2026 в 12:00
В Улан-Удэ пьяный водитель без прав протаранил иномарку и забор
Также нетрезвыми были и его пассажиры
02.06.2026 в 14:45
В нацпарке Бурятии под покровом ночи задержали мужчину с ружьем
На нарушителя составили два административных протокола
02.06.2026 в 12:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru