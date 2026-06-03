Общество 03.06.2026 в 14:44

В Бурятии очень активно покупают частные дома

Управление Росреестра по РБ сообщило о динамичном росте сделок с недвижимостью в регионе
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии очень активно покупают частные дома
Фото: архив «Номер один»

Обращает на себя внимание то, что рост в сегменте домов заметно обгоняет рост в сегменте квартир.

Как стало известно, в апреле текущего года Управлением зарегистрировано 1976 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилой недвижимости, что на 21,5% больше, чем в марте 2026 (1626 договоров перехода прав на основании договоров купли-продажи).

В апреле, отметила замруководителя Управления Ольга Нефедова, на основании таких договоров собственников сменили 998 квартир и 978 жилых домов. По квартирам – на 16,3% больше, чем в марте т. г. По жилым домам – на 27,3% больше.

Если же сравнивать апрель 2026 с апрелем прошлого года, то совокупный квартирно-домовый рост купли-продажи (то есть перехода прав) окажется еще больше – 31,5%.

- Естественный спрос на улучшение жилищных условий со стороны жителей Республики Бурятия, доступность программ с господдержкой (например, дальневосточная ипотека и иные льготные ипотечные программы) делают покупку жилья более привлекательной, чем, к примеру, заключение договоров аренды, - отметила «Номер один» Ольга Нефедова, комментируя сложившуюся ситуацию.

Теги
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