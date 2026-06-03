Бурятии предрекли дефицит гостиничных номеров

К 2030 году в Иркутской области и Бурятии прогнозируется дефицит гостиничных мест в связи с ростом туристического потока и недостаточным развитием инфраструктуры. Об этом сообщает «Коммерсант».

Исследование фирмы Kept показывает, что при увеличении турпотока до двух миллионов человек в Иркутской области и более 1,8 миллиона в Бурятии, номерной фонд может оказаться недостаточным. Коэффициент насыщенности рынка, отражающий количество номеров на тысячу гостей, ожидается на уровне 6,8 в Иркутской области и 7,9 в Бурятии, что ниже среднего по России (12,9).

Исполнительный директор блока по работе с активами ВЭБ.РФ Ксения Титова отмечает, что существующие средства размещения, преимущественно малые гостиницы с ограниченной инфраструктурой, не справляются с пиковым сезонным спросом, что ведет к неэффективности рынка. Устаревшая санаторно-курортная база также является сдерживающим фактором.

Однако масштабные инвестиции в строительство и обновление гостиничных номеров в настоящее время затруднительны из-за недолгого курортного сезона и роста затрат на возведение новых объектов.