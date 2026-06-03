Две школы Бурятии выиграли по 200 тысяч рублей

1 июня в Москве на Международном фестивале детства и юности «Фестиваль Движения Первых» были объявлены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений Движения Первых». Две школы Закаменского района Бурятии завоевали призовые места и выиграли по 200 тысяч рублей.

В конкурсе приняли участие 89 регионов России. В соревнованиях участвовали 15 тысяч первичных отделений, каждое из которых продемонстрировало свою уникальность и эффективность. В итоге 1 850 сильнейших стали призёрами этого конкурса и среди них «Михайловская СОШ им. В.С. Поповой» и «Закаменская СОШ №1».

- Их проекты в общей номинации «Лига возможности» покорили сердца жюри и зрителей, обеспечив школам заслуженное третье место. Эта победа – не просто символ признания, но и весомый шаг вперед, подкрепленный финансовой наградой в 200 тысяч рублей для каждого учреждения.

Фото: Закаменский район