В Бурятии пройдет Всероссийская массовая велосипедная гонка

6 июня, в субботу, в Улан-Удэ состоится V Всероссийская массовая велосипедная гонка, посвященная Году единства народов России. Проверить свои силы выйдут любители велоспорта разных возрастов, сообщают в минспорта республики.

- Приглашаю жителей республики принять участие в гонке и поддержать участников. Велоспорт объединяет людей разных поколений и помогает сделать активный образ жизни частью повседневности. Желаем всем участникам легких километров, ярких эмоций и отличного настроения. До встречи на старте,– отметил министр спорта республики Иван Козырев.

Соревнования пройдут на стадионе «Забайкалец». С 9 утра начнется регистрация участников и выдача стартовых номеров, а с 10:00–12:00 – старты участников. В 12 часов пройдет награждение победителей и призеров.

В минспорта отметили, что для участия необходимы медицинская справка, страховой полис, защитный шлем и исправный велосипед.

Возрастное ограничение 6+

Фото: нейросеть