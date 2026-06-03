Общество 03.06.2026 в 17:49

В Чите шокированы зарплатами ректоров

Опубликованы данные по зарплатам менеджмента вузов
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Текст: Иван Иванов
В Чите шокированы зарплатами ректоров
Фото: архив «Номер один»

Доходы проректоров ЗабГУ опубликовали в Минобрнауки — Мартыненко зарабатывает около полумиллиона в месяц. Как сообщает портал "CHITA.RU", среднемесячная зарплата ректора Забайкальского государственного университета Оксаны Мартыненко за 2025 год составила 516,9 тысячи рублей, что на 29,3% больше, чем годом ранее.

Главный бухгалтер Наталия Иванова зарабатывала 211,7 тысяч рублей, проректор по экономике Светлана Городкова — 322 тысячи рублей, проректор по образовательной деятельности Ольга Еремеева — 318,6 тысячи рублей, проректор по молодежной политике Михаил Казмерчук — 211,8 тысячи рублей, а проректор по международной деятельности Наталья Гусевская — 160,4 тысячи рублей. Заместитель проректора Даниил Жилин получал 145,8 тысячи рублей, а Андрей Томских — 104,1 тысячи.

При этом в вузе ранее проводились следственные действия, связанные с возможным превышением должностных полномочий.

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