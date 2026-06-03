Общество 03.06.2026 в 17:42

Дорога в пригороде Улан-Удэ обвалилась из-за ручья

Сейчас составляется дефектная ведомость для дальнейшего ремонта
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Текст: Карина Перова
Дорога в пригороде Улан-Удэ обвалилась из-за ручья
Фото: Весь Улан-Удэ

В Бурятии в автодорожном учреждении МАУ «Иволга» прокомментировали ситуацию с провалом участка трассы, которая ведет к детскому саду села Сотниково.

Выяснилось, что там обвалился грунт. Специалисты провели работы по отводу ручья, стекавшего по асфальтобетонному покрытию дороги.

«В настоящее время составляется дефектная ведомость, на основании которой будет разработан локально-сметный расчёт. После чего будет изыскиваться источник финансирования», - заключили в МАУ «Иволга».

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