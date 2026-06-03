Дорога в пригороде Улан-Удэ обвалилась из-за ручья

В Бурятии в автодорожном учреждении МАУ «Иволга» прокомментировали ситуацию с провалом участка трассы, которая ведет к детскому саду села Сотниково.

Выяснилось, что там обвалился грунт. Специалисты провели работы по отводу ручья, стекавшего по асфальтобетонному покрытию дороги.

«В настоящее время составляется дефектная ведомость, на основании которой будет разработан локально-сметный расчёт. После чего будет изыскиваться источник финансирования», - заключили в МАУ «Иволга».