Экономика и бизнес 03.06.2026 в 15:37

В Бурятии банки оштрафуют за платное навязывание финансовых услуг

Новые правила действуют с 25 мая  
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии банки оштрафуют за платное навязывание финансовых услуг
Фото: архив «Номер один»

Центробанк усиливает надзор за соблюдением прав потребителей: с 25 мая 2026 года для банков вступают в силу новые правила, ужесточающие санкции за нарушения при предоставлении финансовых сервисов. Особое внимание - к навязыванию платных дополнительных услуг, которое остается одной из самых массовых жалоб клиентов в республике.

Как сообщает пресс-служба регулятора, существенно уточнен порядок расчета штрафов в отношении банков. Теперь размер взыскания напрямую зависит от причиненного потребителям ущерба или незаконно полученной прибыли. Минимальная санкция не может быть меньше суммы понесенного людьми урона либо извлеченной сверхприбыли. Максимальный же порог достигает двукратной величины такого ущерба или дохода.

Республиканская статистика за прошлый год и первый квартал текущего свидетельствует: в Управление Роспотребнадзора по региону поступило 159 письменных обращений граждан, связанных с получением финансовых услуг. Подавляющее большинство заявлений (около 75%) приходится на банковскую сферу. Страховые компании и микрофинансовые организации также стали объектами внимания - на их долю пришлось по 12,5% претензий.

В Бурятии до 20% всех жалоб потребителей касаются навязывания дополнительных услуг без их согласия. Как отмечают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора: «В таких случаях заявителям, как правило, рекомендовали обращаться с письменными претензиями непосредственно в финансовые организации. Если же спор не удавалось разрешить в добровольном порядке, гражданам советовали для защиты своих интересов идти к финансовому омбудсмену или в суд».

Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей», оказание дополнительных платных услуг возможно исключительно с явного согласия потребителя, оформленного в письменной форме (если иное не предусмотрено законом). Каждый имеет полное право отказаться от оплаты навязанного. Если же деньги уже списаны, можно требовать возврата уплаченной суммы. Новые правила призваны сделать финансовый рынок прозрачнее и эффективнее оберегать права клиентов, защищая их от недобросовестных практик и навязанных списаний.

Теги
банк штраф

Все новости

В Улан-Удэ уклонист два года скрывался от армии, а потом неожиданно написал явку с повинной
03.06.2026 в 16:00
В Бурятии банки оштрафуют за платное навязывание финансовых услуг
03.06.2026 в 15:37
В пригороде Улан-Удэ начала проваливаться новая дорога к детсаду
03.06.2026 в 15:11
Две школы Бурятии выиграли по 200 тысяч рублей
03.06.2026 в 15:01
В Бурятии очень активно покупают частные дома
03.06.2026 в 14:44
Экс-депутат из Бурятии рассказала о жизни в прифронтовом Токмаке
03.06.2026 в 14:29
В Улан-Удэ определят лучших электриков, штукатуров и сварщиков
03.06.2026 в 14:00
Власти отказывались расселять многоэтажку в Улан-Удэ, несмотря на угрозу обрушения
03.06.2026 в 14:00
Жителям Забайкалья разрешили ходить в леса
03.06.2026 в 13:44
В Бурятии ищут пропавшего 31-летнего мужчину
03.06.2026 в 13:36
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 июня

Читайте также
В Улан-Удэ руководителя организации осудят за сокрытие 9,3 млн рублей налогов
Его компания осуществляет деятельность в сфере производства промышленных газов
03.06.2026 в 11:22
Санатории Бурятии обгоняют страну по росту цен
Виноват сезонный ажиотаж
03.06.2026 в 06:00
Монголия получит российское авиатопливо, несмотря на запрет экспорта керосина
Россия поставит максимальное количество топлива для международного аэропорта Чингисхан
01.06.2026 в 17:27
В Бурятии цены на водку за год выросли почти на 15%
Подорожание происходит на фоне снижения потребления крепких спиртных напитков среди молодежи
31.05.2026 в 16:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru