В Бурятии банки оштрафуют за платное навязывание финансовых услуг

Центробанк усиливает надзор за соблюдением прав потребителей: с 25 мая 2026 года для банков вступают в силу новые правила, ужесточающие санкции за нарушения при предоставлении финансовых сервисов. Особое внимание - к навязыванию платных дополнительных услуг, которое остается одной из самых массовых жалоб клиентов в республике.



Как сообщает пресс-служба регулятора, существенно уточнен порядок расчета штрафов в отношении банков. Теперь размер взыскания напрямую зависит от причиненного потребителям ущерба или незаконно полученной прибыли. Минимальная санкция не может быть меньше суммы понесенного людьми урона либо извлеченной сверхприбыли. Максимальный же порог достигает двукратной величины такого ущерба или дохода.



Республиканская статистика за прошлый год и первый квартал текущего свидетельствует: в Управление Роспотребнадзора по региону поступило 159 письменных обращений граждан, связанных с получением финансовых услуг. Подавляющее большинство заявлений (около 75%) приходится на банковскую сферу. Страховые компании и микрофинансовые организации также стали объектами внимания - на их долю пришлось по 12,5% претензий.

В Бурятии до 20% всех жалоб потребителей касаются навязывания дополнительных услуг без их согласия. Как отмечают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора: «В таких случаях заявителям, как правило, рекомендовали обращаться с письменными претензиями непосредственно в финансовые организации. Если же спор не удавалось разрешить в добровольном порядке, гражданам советовали для защиты своих интересов идти к финансовому омбудсмену или в суд».Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей», оказание дополнительных платных услуг возможно исключительно с явного согласия потребителя, оформленного в письменной форме (если иное не предусмотрено законом). Каждый имеет полное право отказаться от оплаты навязанного. Если же деньги уже списаны, можно требовать возврата уплаченной суммы. Новые правила призваны сделать финансовый рынок прозрачнее и эффективнее оберегать права клиентов, защищая их от недобросовестных практик и навязанных списаний.