Общество 03.06.2026 в 16:00

В Улан-Удэ уклонист два года скрывался от армии, а потом неожиданно написал явку с повинной

Что заставило молодого человека внезапно раскаяться - неизвестно
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ уклонист два года скрывался от армии, а потом неожиданно написал явку с повинной
В Улан-Удэ суд оштрафовал 24-летнего местного жителя, который больше двух лет уклонялся от призыва на военную службу. Молодой человек не просто не являлся по повесткам - он намеренно скрывался от сотрудников военного комиссариата. Преступление вскрылось только после того, как он сам пришёл с повинной.

Как установил суд, всё началось весной 2024 года. 6 мая молодой человек получил под подпись повестку и должен был явиться в военкомат 21 мая. Он не пришёл. Следующую повестку - на 27 мая - он тоже проигнорировал. Никаких уважительных причин и оправдательных документов у него не было. Медицинское освидетельствование он так и не прошёл, хотя военно-врачебная комиссия ранее признала его годным к службе.

Дальше - больше. Молодой человек продолжил уклоняться на протяжении всех призывных кампаний 2024, 2025 и даже 2026 года. Он не являлся в военкомат, не проходил медосвидетельствование и, как сказано в материалах дела, намеренно скрывался от сотрудников. Ситуация изменилась только 23 марта 2026 года, когда житель Улан-Удэ сам пришёл в полицию и написал явку с повинной.

В судебном заседании молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Дело рассмотрели в особом порядке. Суд учёл смягчающие обстоятельства: явку с повинной, активное способствование расследованию, положительную характеристику, молодой возраст и болезненное состояние здоровья как самого подсудимого, так и его родственников.

Суд квалифицировал действия жителя Улан-Удэ по части 1 статьи 328 УК РФ - уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения. Наказание - штраф в размере 20 тысяч рублей. Поскольку подсудимый нигде не работает и не имеет стабильного дохода, суд предоставил ему рассрочку на два месяца - по 10 тысяч рублей ежемесячно.

От уплаты процессуальных издержек за работу адвоката осуждённый освобождён. Приговор может быть обжалован в Верховном суде Бурятии в течение 15 суток.

Фото: «Номер один»
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