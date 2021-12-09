Жители Бурятии любят заниматься сексом в автомобилях

68% опрошенных водителей подтвердили, что предавались подобным утехам





Автомобильный сайт Дром провел опрос, в результате которого выяснилось, что подавляющее большинство жителей Бурятии (68%) занимались сексом в машине. Только 6% автолюбителей региона отметили, что у них не было подобного опыта. 26% опрошенных воздержались от ответа.

В среднем по стране 67% россиян практиковали секс в машине. В Хакасии, Тюменской и Амурской областях больше всего автолюбителей, которые хотя бы раз делали это в машине — около 73%. А в Нижегородской, Воронежской и Саратовской таких водителей меньше всего в стране. Но все равно любителей «автомобильного» секса в этих регионах довольно много: каждый второй использовал транспортное средство для любви.Жители Москвы и Санкт-Петербурга в среднем реже, чем все остальные россияне, придаются любовным утехам в авто. В обеих столицах около 60% опрошенных признались, что делали это в машине.Всероссийский опрос проводился с 25 ноября по 1 декабря 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 15 тысяч человек.Фото: pixabay.com