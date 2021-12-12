В Бурятии произошел «могильный» дефицит

Резкий рост доходов городской похоронной службы не спасает от кладбищенского кризиса



За девять месяцев этого года муниципальная специализированная служба Улан-Удэ, заведующая кладбищами и похоронами, заработала на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объяснение простое – смертность от ковида. Впрочем, даже этих денег не хватает, чтобы решить целый вал проблем, накопившийся в самой мрачной отрасли столицы Бурятии. Это и тонущие после каждого ливня могилы, и нехватка мест на кладбищах, и изношенная материально-техническая база, и кадровый голод. Чтобы исправить ситуацию, нужно 100 млн рублей, но взять их неоткуда.



«Ковидная» прибыль



Муниципальное автономное учреждение «Специализированная служба» редко попадает в сводки новостей. Одно из наиболее ярких упоминаний связано со скандалом, когда при прежнем мэре Александре Голкове закупили «золотые» итальянские мусорные баки. Тогда, чтобы не объявлять открытый аукцион, инновационные «мусорки» закупили именно через эту службу.



Но функционал ее слабо связан с мусором. Задачи службы находятся, скорее, в кладбищенско-похоронном поле. Именно это учреждение отвечает за состояние кладбищ, за определение мест захоронений и предоставление похоронных услуг родственникам умерших за счет бюджета.



Как и множество других муниципальных учреждений Улан-Удэ, Специализированная служба имеет финансовые проблемы. Ведь бюджет столицы, как и бюджет республики, глубоко дотационный, и денег на решение множества городских проблем попросту не хватает.



Впрочем, 2021 год оказался для службы очень даже прибыльным. Хотя причин радоваться нет - рост доходов связан с высокой смертностью улан-удэнцев от ковида.



- Доходы службы за девять месяцев этого года составили 139,7 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост составил примерно 40%. На это повлияла, конечно, коронавирусная инфекция, - описывала ситуацию директор службы Галина Тарабрина на заседании комитета городского хозяйстваУлан-Удэнского горсовета.



Сэкономить на «Ладах»



Рост довольно резкий, что, с одной стороны, дает повод для скорби, а с другой - позволяет предположить, что дела у Специализированной службы идут в гору. Однако последнее предположение далеко от истины. Ведь финансовое состояние учреждения оставляет желать лучшего.



Прежде всего Галина Тарабрина обратила внимание на изношенность материально-технической базы. По ее словам, средний уровень износа имущества службы – 52,2%.



Чтобы снизить этот показатель, недавно учреждение приобрело «Ладу Ларгус» для перевозки умерших. В планах приобрести еще два таких же автомобиля. И дело не только в необходимости обновления, но и в желании сэкономить.



- Чтобы снизить расходы из бюджета, мы хотим примерно 60% автопарка перевести на легковые автомобили. Там на 30% ниже расходы по топливу, по обслуживанию, - говорила Галина Тарабрина.



Похоронная специфика



На что же пошли заработанные сверх плана деньги? Директор службы уверяет, что их потратили на стимулирование работников. Ведь кадровая проблема в учреждении едва ли не основная.



Штатная численность Специализированной службы – 223 человека, фактически же работают 169. Еще недавно насчитывалось 172, но часть людей решили уволиться. Причем дело вовсе не в мизерной оплате труда.



- Средняя зарплата по предприятию у нас - 38 тыс. рублей, в принципе, неплохая. Но все равно идут к нам неохотно, - сетовала Галина Тарабрина.



Дело в том, что не все выдерживают специфику работы в похоронной службе. Иметь дело с умершими и их родственниками психологически непросто. И даже за 38 тысяч идти на такую работу решится не каждый.



Погост под водой



Что касается состояния кладбищ, то здесь есть над чем подумать. Во-первых, Галина Тарабрина попросила денег на создание проектно-сметной документации по устройству дренажных систем.



- В соответствии с санитарными нормами и правилами требуется устройство на кладбищах дренажной системы. Постоянно приходит Роспотребнадзор, проверяет, выносит предписания, - жаловалась она, добавляя, что в 2022 году деньги на это в бюджете не предусмотрены.



Нужны средства и на то, чтобы спилить сухие деревья. Казалось бы, что плохого в сухостое на кладбищах? Но, как выяснилось, последствия могут быть неприятными.



- Когда начинается сильный ветер, эти деревья наклоняются и могут вывернуть захоронения. Обязательно нужно предусмотреть деньги на спил этих деревьев, - обратилась к депутатам горсовета Галина Тарабрина.



Не хватает денег на противопожарное окапывание, устройство площадок для сбора мусора и многое другое.



- Большой вопрос по кладбищу в поселке им. Горького. Там сверху стекает вода и образуется чуть ли не озеро, могилы замывает песком. Нужны средства, во-первых, на восстановление этих могил, во-вторых, на проект создания системы отвода ливневых вод, - перечисляла директор учреждения.



На все про все Специализированной службе нужно 100 млн рублей. Эти деньги позволят решить все самые насущные проблемы учреждения. Но проблема в том, что в городском бюджете такой суммы нет. Так что придется просить у республики. Впрочем, и там рассчитывать на то, что всю сумму выдадут разом, не приходится.



Многоразовые могилы



Самая серьезная проблема Улан-Удэ в сфере захоронений – нехватка мест на кладбищах. Большинство из них закрыто, а хоронить на них разрешают только рядом с близкими родственниками.



Среди вариантов решения вопроса не только строительство новых погостов, но и «вторая жизнь» старых могил.



- Чтобы минимизировать затраты на строительство новых кладбищ, можно производить захоронения в родственные могилы. Чтобы их производить, нужно знать срок минерализации. А для этого необходимо сделать биологическую экспертизу. Если брать по всем кладбищам, то затраты на это будут в пределах 1 млн рублей, - говорила Галина Тарабрина.



Другими словами, после того как служба проведет биологическую экспертизу, в Улан-Удэ могут появиться «многоразовые» могилы. Другой вопрос, как отнесутся к такой идее родственники умерших.



Конфликт с крематорием



Еще один вариант справиться с переполненностью кладбищ – кремация. И для этого в столице Бурятии созданы все условия. Буквально в прошлом месяце в Улан-Удэ начал работу первый крематорий.



Но поскольку учреждение частное, а значит, заточено на получение прибыли, у Специализированной службы диалог с его руководством как-то не заладился.



Мы уже говорили о гарантированном перечне похоронных услуг. В него входит предоставление гроба, перевозка тела и, собственно, погребение. Теперь, когда в городе появился крематорий, в перечень должна попасть и кремация. Но…



- На сегодняшний день мы пока не можем наладить взаимодействие с крематорием, поскольку это частная организация, - пожаловалась Галина Тарабрина депутатам.



Причина конфликта, как всегда, – деньги. Директор Специализированной службы привела в пример Новосибирск, где крематорий установил ценник за кремацию в размере 6 340 рублей. Однако у нас муниципалитету решили продать, скажем так, «ВИП-пакет» с дополнительными услугами стоимостью 16 500 рублей.



Конечно, для муниципальной службы, получающей деньги из бюджета, такая сумма не совсем подъемна. Впрочем, депутаты горсовета обещали подключиться и убедить руководство крематория уступить, сбросив цену. Правда, народные избранники не объяснили, как они намерены этого добиться. Ведь рычагов воздействия на частный бизнес у них практически нет. По крайней мере, законных.



Увязли в экспертизах



Что касается самого очевидного решения проблемы переполненности погостов, а именно строительства новых, то городские власти планируют запустить вторую очередь кладбища «Южное» уже в следующем году.



Проектная документация на строительство практически готова, но завязла в прохождении экспертиз. Сейчас она проходит экологическую, после будет техническая. В общем, дело может затянуться на долгие месяцы, а чтобы успеть до момента, когда на старом кладбище закончится место, торги нужно объявлять уже в начале года.



- Нам нужна помощь, чтобы до нового года нам готовую документацию получить. Чтобы отторговать, чтобы был понятен подрядчик, чтобы весной, как только земля оттает, мы могли зайти и убрать лишние деревья. Чтобы с июля у нас какая-то часть нового кладбища начала работать, - обратился к депутатам горсовета председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.



Кладбище домашних животных



Он же анонсировал новшество, предусмотренное проектом: на Южном-2 планируется выделить участок под кладбище домашних животных. На каких условиях улан-удэнцы смогут хоронить своих питомцев и во сколько обойдутся такие похороны, пока неизвестно.



В общем, проблем у похоронной отрасли Улан-Удэ вагон и маленькая тележка. И на их решение, как уже было сказано, потребуется сотня миллионов рублей. Но депутаты горсовета настроены оптимистично. И даже предлагают внедрять на городских кладбищах инновации.



- Мы уже предлагали специализированной службе пойти по пути, по которому идут ряд городов. Это внедрение геоинформационной системы учета захоронений. Потому что у нас кладбища во многих местах разрастались стихийно и не всегда удобно искать родственников. А геоинформационная система позволяет через Интернет, через специальные электронные информационные табло на кладбищах искать могилки родных. Ну и в целом это нужно для учета и планирования дальнейших захоронений, - говорил, к примеру, депутат Сергей Бурдиков.



Впрочем, прежде чем переходить к электронным инновациям, нужно, наверное, решить более насущные проблемы. Вроде тонущих после дождя могил и нехватки мест для захоронений. Иначе похоронная отрасль будет похожа на голодающего человека в лохмотьях, взявшего в кредит айфон последней модели.



Станислав Сергеев, «Номер один».

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