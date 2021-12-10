Миллионным пассажиром «Авроры» в 2021 году оказался житель Улан-Удэ

Он пользуемся услугами авиакомпаний чаще всего из-за олимпиад, на которые сопровождает своих детей



Житель Улан-Удэ Андрей Андреев, зарегистрировавшийся на рейс по маршруту Улан-Удэ-Владивосток, стал миллионным пассажиром авиакомпании «Аврора». Юбилейный пассажир был определен автоматически во время регистрации. Ему вручили «Сертификат миллионного пассажира» и коллекционную модель самолета «Авроры».



- Мы с дочерью летим на олимпиаду по техническим наукам во Владивосток, и, конечно, очень приятно оказаться миллионным пассажиром, спасибо большое. Пользуемся услугами авиакомпаний чаще всего из-за олимпиад, - рассказал Андрей Андреев.



Это знаковое событие, как для самой авиакомпании, так и для аэропорта «Байкал», так как направление Владивосток–Улан-Удэ-Владивосток входит в список двадцати новых социально значимых направлений единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента России Владимира Путина для того, чтобы повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.



Выполнять прямой рейс Улан-Удэ-Владивосток «Аврора» начала с 19 августа 2021 года. За это время субсидируемым маршрутом воспользовались уже более 5 653 пассажира.



- Новый маршрут очень важен для экономики Бурятии. Владивосток – это мощный восточный транспортный узел, центр экономики Приморья, точка роста. Поэтому очень важно было связать столицу Бурятии и центр Дальнего Востока прямым рейсом. И, конечно, очень приятно что миллионным пассажиром оказался именно житель Улан-Удэ. Я хочу поздравить счастливчика и пожелать, чтобы удача его не покидала, - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии.



Гендиректор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев выразил уверенность в том, что в следующем году «Аврора» будет развивать новые направления, в том числе из Бурятии.



Фото: минтранс Буртятии

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