Подобрали музыку к Даши

Молодые иркутские музыканты создали саунд-дизайн для скульптуры Намдакова «Хранитель Байкала»



Молодые музыканты из Иркутска создали саунд-дизайн для скульптуры Даши Намдакова «Хранитель Байкала» из коллекции галереи Виктора Бронштейна, сообщили в ее пресс-службе.



Сейчас монументальная работа Даши Намдакова «Хранитель Байкала» высотой 7,5 метра находится на острове Ольхон, возле мыса Хобой. Фигура выполнена в форме древнего дерева, крона которого превратилась в окаменевшую корону. В бороздах старого высохшего ствола угадываются черты лица старика – мифического Хранителя. Ветви дерева украшены колокольчиками, которые звенят на ветру.



Уменьшенный вариант работы, которая в свое время вызвала много споров, создан в единственном экземпляре специально для галереи Виктора Бронштейна в Иркутске. Вдохновившись скульптурой Даши Намдакова и природой Ольхона, музыканты создали авторский трек. С помощью этнических инструментов: глюкофона, варгана, диджериду, джембе, ханга – и горлового пения им удалось передать мистическую атмосферу острова. В композиции можно услышать шум волн и ветра, шелест листьев, звон колокольчика.



Исполнили композицию музыканты студии этнической перкуссии «Этнобит» ИРНИТУ: Наталья, Платон и Алексей Власевские. В записи и обработке звука участвовали звукорежиссеры Дмитрий Хамкалов и Матвей Марков. Куратором проекта стал музыкант Тихон Бенчаров.



«Мне очень дорог и близок Байкал и все, что с ним связано. В треке мы хотели сделать акцент именно на атмосферу того места, где установлен монументальный вариант скульптуры, передать ощущения спокойствия природы и величия искусства Даши Намдакова», – говорит куратор музыкального проекта Тихон Бенчаров.



Прослушать трек можно по QR-коду, который находится рядом с работой. Саму скульптуру можно увидеть в любой день в холле галереи. Заодно, видимо, и оценить явную отсылку к поэзии Андрея Вознесенского:



...Я пою в нашем городке,

Каждый день в шумной тесноте,

Ты придешь, сядешь в уголке,

Подберу музыку к тебе...



… Хорошие стихи и популярный советский шлягер на музыку Раймонда Паулса.



Фото: Галерея современного искусства Виктора Бронштейна

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