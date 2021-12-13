Бизнес Бурятии игнорирует компенсации за осенний локдаун

Из почти 4 тысяч потенциальных получателей субсидии их оформили около половины предпринимателей







В Бурятии всего около половины представителей бизнеса - потенциальных получателей субсидий за нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября 2021 года - воспользовались правом получить компенсации за время частичного локдауна. Об этом сообщил на своей странице в Facebook уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев.



«Я прекрасно понимаю, что выплата в размере 12 792 руб не решит всех проблем, но когда есть возможность получить быстрые и безвозвратные деньги, то такой возможностью надо пользоваться», - написал бизнес-омбудсмен.



«Он призывал всех проверить себя на возможность получения субсидии. Заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней», - подчеркнул Чингис Матхеев.



Прием заявлений для предоставления субсидий за нерабочие дни с 30 октября до 7 ноября 2021 года завершается 15 декабря 2021. С учетом задолженности на 01.07.2021 и представленных расчетов по страховым взносам количество потенциальных получателей составляет 3 930 налогоплательщиков.



Фото: egov-buryatia.ru



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