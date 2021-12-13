Автовладельцы Бурятии получили по ОСАГО 500 млн рублей

Жители республики стали чаще оформлять ДТП по европротоколу



В Бурятии с января по сентябрь нынешнего года страховые компании возместили автовладельцам по договорам ОСАГО почти 500 млн рублей — на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



Примерно шестую часть этой суммы получили водители, которые оформили ДТП без участия полиции. Общий объём компенсации по европротоколам составил 79 млн рублей — на 22% больше, чем годом ранее. Всего было урегулировано 7 тыс страховых случаев, каждый четвёртый оформлен по упрощённой процедуре.



Автомобилисты стали чаще оформлять и электронные полисы ОСАГО. Сегодня семь из десяти владельцев автогражданки приобретают полис через интернет.



«Чтобы выгодно купить электронный полис автогражданки, можно воспользоваться услугами сайтов-агрегаторов — виртуальных витрин, где представлены предложения разных страховых организаций. Но непосредственно для заключения договора нужно будет перейти на сайт конкретной компании, куда вас перенаправит система. Есть ещё один, более удобный способ покупки — через финансовую платформу. На платформах можно не только сравнивать стоимость финансовых продуктов в разных организациях, но и тут же — без комиссий и наценок — оформлять сделку», — объяснила Наталья Эйрих, управляющий Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.



Она также подчеркнула, что операторы финансовых платформ входят в реестр Банка России. Поэтому несут ответственность за сохранность персональных данных и безопасность операций.



Фото: pixabay.com



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