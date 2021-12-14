В Улан-Удэ появилась улица Неоновая

Всего в 2021 году в городе появилось шесть новых улиц и один переулок



В Железнодорожном районе Улан-Удэ в ДНТ «Труд» появилась новая улица под названием «Неоновая». Название утверждено распоряжением администрации города и внесено в государственный адресный реестр.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, названия улицам могут дать сами жители микрорайонов. Для этого необходимо обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ с заявлением о присвоении улицы наименования.



В этом году в столице Бурятии появилось еще шесть новых улиц и один переулок. Так, в мкрн Таежный появился переулок Верхний и улица Милонитовая, а в мкрн Забайкальский – улицы Боярская слобода, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Боярская слобода.



В прошлом году присвоены названия 14 улицам Улан-Удэ: улица Мангальная в ДНТ «Дорожник», улица Мастеров в мкр. Светлый, улица Доблести в мкр. Верхняя Березовка, проезд 1-й Хонгодорский и проезд 2-й Хонгодорский в ДНТ «Северное», улица Юго-Западная в 127 микрорайоне, улица Любимая, проезд Дамдина Фролова в 18 квартале, улица Намдыка Цыбенова в мкр. Светлый и улицы Родная, Дорогая, Милая, Нежная и Ласковая.



Фото: мэрия Улан-Удэ Как сообщили в пресс-службе мэрии, названия улицам могут дать сами жители микрорайонов. Для этого необходимо обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ с заявлением о присвоении улицы наименования.В этом году в столице Бурятии появилось еще шесть новых улиц и один переулок. Так, в мкрн Таежный появился переулок Верхний и улица Милонитовая, а в мкрн Забайкальский – улицы Боярская слобода, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Боярская слобода.В прошлом году присвоены названия 14 улицам Улан-Удэ: улица Мангальная в ДНТ «Дорожник», улица Мастеров в мкр. Светлый, улица Доблести в мкр. Верхняя Березовка, проезд 1-й Хонгодорский и проезд 2-й Хонгодорский в ДНТ «Северное», улица Юго-Западная в 127 микрорайоне, улица Любимая, проезд Дамдина Фролова в 18 квартале, улица Намдыка Цыбенова в мкр. Светлый и улицы Родная, Дорогая, Милая, Нежная и Ласковая.Фото: мэрия Улан-Удэ

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