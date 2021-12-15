О землетрясении официально: магнитуда – 4,9 балла

Толчки до 3 баллов ощущались в Улан-Удэ, в Кабанском, Джидинском, Закаменском, Селенгинском и Тункинском районах



В Бурятии сегодня в 21:44 (мест) произошло сейсмособытие на территории Кабанского района. Магнитуда землетрясения составила 4,9 балла. Эпицентр находился в 22,5 км северо-восточнее поселка Танхой на акватории озеро Байкал, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



По предварительной информации ощущались толчки до 3 баллов в Улан-Удэ, в Кабанском, Джидинском, Закаменском, Селенгинском и Тункинском районах, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.



Информация уточняется.



Фото: 03.mchs.gov.ru



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