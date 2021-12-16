В Бурятии бакланов обвинили во всех смертных грехах

Судя по всему, птицу начнут отстреливать





В Хурале Бурятии состоялось рабочее совещание по решению «бакланского» вопроса. Судьбу птицы решали депутаты парламента, представители профильных министерств и ведомств, ученые а также главы прибрежных с Байкалом районов.

Напомним, разговоры о регуляции бакланов в Бурятии идут на протяжении последних нескольких лет. Жители многих сел встревожены увеличением количества пернатых хищников на водоемах. Бакланы представляют серьёзную угрозу рыбным запасам республики, негативно влияют на фауну и флору озера Байкал и других территорий, считают они.- Еще в 2019 году в Хурал поступило письменное обращение от жителей Баргузинского района с 1476 подписями о том, что в районе чрезмерно размножился баклан. По мнению местных жителей, бакланы наносят экономический, экологический и я даже сказал бы социальный вред, - сказал председатель Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв.Тем не менее, согласно исследованиям ученых БГУ, популяция баклана на Байкале не требует регулирования.-Вопрос очень сложный. Регулировать численность можно, но мы обычно охраняем птиц. Для того, чтобы посчитать, сколько у нас бакланов в республике, мы подключили орнитологов Бурятии и ученых Иркутской области. Объездили все районы. В настоящее время численность большого баклана на Байкале восстанавливается, и быстрые темпы естественной реинтродукции данного вида обусловлены массовым переселением его из других регионов обитания, - отметил профессор кафедры зоологии БГУ Цыдыпжап Доржиев.Ареал обитания баклана за последние годы значительно увеличился: его встречают не только в районах вокруг Байкала, но и в Еравнинском, Курумканском и Баунтовском районах. Большой баклан гнездится в заказнике «Кабанский», на еравнинских озерах, в дельте Селенги, на юге Байкала и на иркутской стороне байкальского побережья.- В Баргузинском, Курумканском районах развиваем туризм, в том числе рыболовный. Баклан всячески препятствует этому. Поэтому мы готовы оказать сотрудничество в регулировании численности данного пернатого хищника, - сказал глава Баргузинского района Михаил Мишурин.Отстаивать позицию жителей на совещании в режиме видеосвязи подключилась председатель Совета депутатов Северо-Байкальского района Наталья Малахова. По ее словам, за последние годы из редкой птицы баклан превратился в уничтожителя рыбы не только на Байкале, но и прилежащих реках.- Черными тучами летают бакланы. Спроси любого жителя побережья Байкала, он сходу ответит, что баклан - птица вредная. Съедает много рыбы. И с каждым годом его колонии растут. Ведь эти птицы гнездятся огромными колониями и для прокорма им действительно надо много рыбы, - заявила она.Как отметили участники совещания, от баклана страдают, в первую очередь, промысловики, ведь количество съедаемой птицей рыбы сопоставимо с квотами на вылов.-На перекатах рек бакланы сидят и караулят рыб. Я лично сам дважды выезжал и видел эту картину своими глазами. Они наносят очень серьезный ущерб нашим биоресурсам. Мы готовы выделить и транспорт, и людей. Ученые говорят, что у них было мало времени. Мы им покажем все гнезда, колонии. Проблема чрезмерного размножения птиц не решается, - отметил глава Прибайкальского района Сергей Семенов.По словам ученых, причина тому – долговременная засуха в конце прошлого века в юго-восточных регионах Забайкалья и на прилегающих территориях Монголии и Китая.- Как заинтересовать охотников? Надо разработать использование спортивной и любительской охоты. Порядок типа как вознаграждение. Нормировать добычу, чтобы мы выдали разрешение. Это соответственно нужно внести изменение в указ главы Бурятии №7 и нормативно разработать порядок, - сказала руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.Заместитель министра природных ресурсов и экологии РБ Антон Будунов отметил, что в рамках гарантийного срока ученые проведут дополнительные мониторинговые работы по учету численности птиц.- Все-таки необходимо привлекать граждан для охоты на баклана, можно в рамках спортивной охоты. Министерство разработает порядок возмещения расходов охотников. В ближайшее время после подтверждения от Ангаро-Байкальского территориального управления мы будем обращаться в правительство по выделению средств на проведение регулирование численности бакланов, - сказал Антон Будунов.как сообщили в пресс-службе Хурала, по итогам совещания отчет научно-исследовательской работы принят к сведению. Совету представителей Байкальских регионов при главе Бурятии также рекомендовано рассмотреть о регулировании численности большого баклана, а Бурятскому государственному университету - провести дополнительный мониторинг его численности в республике.-«Черная чума» Байкала как назвал народ Баргузинского района, перекинулась на другие районы: Селенгинский, Баунтовский, Мухоршибирский, Заиграевский. Это волк с «крыльями», если условно говорить. Для всей республики проблема стала острой. Могу выделить три вида потерь: первый - это экологические потери, природное равновесие нарушается. Количество рыб уменьшается. Второй - экономические потери. Люди страдают от того, что меньше потребляют в пищу рыбу. Она очень важна в их рационе питания. И третий, РФ выделяет деньги на разведение омуля. Можно сказать, что часть этих денег «съедают» бакланы. И еще есть для развития туризма. Если человек приехал порыбачить, заплатил деньги за это и ничего не поймал, в следующий раз он точно не приедет. Жалобы идут со всех сторон, - резюмировал Анатолий Кушнарев.Фото: russianstock.ru