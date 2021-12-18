В Бурятии сельчанка расплатилась купюрой Банка приколов

Покупка товаров на пять тысяч «дублей» обернулась для нее уголовным делом



В Бурятии оперативники установили и задержали подозреваемую в мошенничестве. 32-летнюю жительницу поселка Гусиное озеро, которая в продуктовом магазине Гусиноозерска рассчиталась купюрой Банка приколов, сообщили в республиканском МВД.



Сельчанка, приехавшая в город погостить у родственников, на улице нашла банкноту с номиналом в пять тысяч «дублей». Нетрезвая женщина решила опробовать похожую на настоящую купюру в действии и расплатилась ею за товар в находящемся рядом магазине. Продавец подмены не заметила и выдала покупателю сдачу, которой та впоследствии распорядилась по своему усмотрению.

Факт мошенничества вскрылся, когда спустя два дня хозяйка торговой точки пришла за выручкой.



Задержанная в содеянном призналась. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Постоянного источника дохода не имеет. Возбуждено уголовное дело.



Фото: МВД РФ



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