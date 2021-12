Пилоты из Индии учатся в Улан-Удэ

У-УАЗ обучит индийских вертолетчиков эксплуатации Ми-171А2



Второй экипаж индийской компании Sky One Airways LTD приступил к переподготовке по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации на новый тип вертолета Ми-171А2 в авиационном учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России», сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.



Программа для индийских пилотов предполагает теоретическое обучение, а также тренажерную и летную подготовку на вертолете Ми-171А2. Ранее, в начале 2021 года, специалисты Генеральной дирекции гражданской авиации Индии провели предварительную инспекцию учебного центра с целью его последующей валидации.



«При обучении летного состава особое внимание уделяется порядку и правилам эксплуатации оборудования кабины вертолета и его систем, особенностям техники пилотирования, аэродинамики и динамики полета вертолета», – рассказал управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов.



Теоретическое обучение составляет 170 часов. В рамках тренажерной подготовки командир воздушного судна и второй пилот индийской компании Sky One Airways LTD проведут 12 часов в кабине вертолета Ми-171А2. Учебные полеты составят более 9 часов на каждого летчика.



Иностранные специалисты изучают аэродинамику Ми-171А2, конструкцию и техническую эксплуатацию вертолета, его авиационное и радиоэлектронное оборудование, а также двигатель ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления и вспомогательную силовую установку. В ходе учебного процесса также изучается управление ресурсами кабины экипажа, авиационная связь и радиотелефония.

Кроме того, в программу обучения входят действия в нестандартных и аварийных ситуациях, а также подготовка к выполнению полетов с выводом вертолета из сложного пространственного положения. В конце обучения члены экипажа компании Sky One Airways LTD получат сертификаты, подтверждающие прохождение курса.



Улан-Удэнский авиационный завод – одно из производственных предприятий холдинга «Вертолеты России». Современный производственный и технологический потенциал завода позволяет быстро организовать изготовление новых типов летательных аппаратов, совмещать создание опытных образцов с серийным выпуском техники. За 80 лет существования на заводе построили более 8500 летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш), Ми-8АМТШ-ВА.



Фото: «Вертолеты России»





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.