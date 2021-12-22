Бурятский госуниверситет занял 5-е место в рейтинге вузов ДФО

Остальные вузы республики оказались далеко позади





Рейтинговое агентство RAEX при поддержке Российского Союза ректоров и информационном содействии Минобрнауки России опубликовало пилотную версию локальных рейтингов вузов России. В рамках исследования была осуществлена независимая оценка деятельности широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов, исходя из реализации их образовательного и научного потенциала и влияния на социальную среду. В публикуемые рейтинги, отдельно составленные для каждого федерального округа страны, вошли 327 вузов из 79 регионов РФ.

При оценке третьей, общественной миссии вузов учитывались: вклад вуза в подготовку кадров для региона, доля обучающихся целевиков, участие вуза в сетевых формах обучения, доля студентов первого курса из других регионов, реализация дополнительных профессиональных программ, доля внебюджетного финансирования, частота упоминаний вуза в СМИ, аудитория сайта и количество подписчиков в социальных сетях, а также спортивные достижения вуза. Как раз в этой категории, первое место в ДФО занял Бурятский госуниверситет.В целом, БГУ занимает 5-е место: по образованию БГУ на 9-м месте, по науке – на 2-м, по показателю «Общество», как уже отмечалось - на 1-м.Из вузов Бурятии в рейтинг вошли также ВСГУТУ - на 16-м месте и БГСХА - на 19-м месте. Восточно-Сибирский государственный институт культуры не вошёл в рейтинг как образовательное учреждение, имеющее особую специфику (с доминирующей специализацией в области культуры и искусства).В БГУ прокомментировали, что высокое место вуза в рейтинге обусловлено значительным вниманием к вопросам взаимодействия с регионом и партнерами, а также выстраиванием коммуникаций с использованием современных информационных ресурсов. К примеру, ещё год назад бывший ректор БГУ Николай Мошкин публично выступил с открытой лекцией «Третья миссия университета», в которой определил основные задачи и векторы развития БГУ в этой сфере. Как можно сделать вывод, усилия вуза оказались ненапрасными.Фото: «Номер один»