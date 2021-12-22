В Кяхтинском районе тревожная ситуация с ковидом и ОРВИ



Глава района обратился к землякам с просьбой не выезжать из района в выходные и праздничные дни







Сегодня глава Кяхтинского района Бимба Нимаев сегодня обратился к своим землякам со специальным обращением. Он сообщил землякам, что ситуация с ковидом и ОРВИ в Кяхтинском районе тревожная, в связи с чем попросил жителей воздержаться от выезда за пределы района, а также соблюдать все санитарные требования:



«Уважаемые земляки! Сегодня, в канун Новогоднего праздника, который все мы ждем в любом возрасте, к большому сожалению, вновь приходится говорить о тревожной статистике нестабильной ситуации в нашем районе по заболеванию ковидом, а также ОРВИ.



В этот раз отмечается увеличение случаев заболевания среди детей. В связи с чем, уважаемые земляки, просим вас соблюдать все необходимые санитарные требования.

Воздержаться от перемещений за пределы нашего района и республики в выходные праздничные дни.



Проходить своевременно вакцинацию и ревакцинацию, внимательно относится к состоянию своего здоровья и здоровью своих родных.



Желаю вам встретить Новый год и Рождество в теплой семейной атмосфере, крепкого здоровья вам, успехов и благополучия, берегите себя и своих близких! С наступающим Новым годом!»



Фото: "Номер один".



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