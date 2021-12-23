Улан-Удэ, Гусиноозерск и Селенгинск попали в список городов с самым грязным воздухом

Минприроды выявило в стране 35 таких городов



Улан-Удэ, Гусиноозерск и Селенгинск попали в число 35 городов с самым грязным воздухом. Экологический мониторинг провело Минприроды России, пишет



"Предварительно, по результатам экологического мониторинга, мы уже определили 35 таких городов. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Урал. Перечень городов для включения в территорию квотирования выбросов еще окончательно не сформирован. В целом общий перечень появится после утверждения и применения методики", - сообщил ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.



По словам Козлова, в предварительный список вошли Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Новокузнецк, Искитим, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Астрахань, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.







«Загрязнение атмосферы в Улан-Удэ оценивается Роспотребнадзором, как очень высокое. В период отсутствия ветра город погружается в смог. Это представляет угрозу для здоровья людей. Одна из основных причин – это печное отопление, используемое людьми в индивидуальных жилых домах. Необходимо принять соответствующие меры, чтобы добиться снижения уровня загрязнения воздуха в Улан-Удэ», – сообщал



Фото: "Номер один"

Улан-Удэ, Гусиноозерск и Селенгинск попали в число 35 городов с самым грязным воздухом. Экологический мониторинг провело Минприроды России, пишет ТАСС "Предварительно, по результатам экологического мониторинга, мы уже определили 35 таких городов. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Урал. Перечень городов для включения в территорию квотирования выбросов еще окончательно не сформирован. В целом общий перечень появится после утверждения и применения методики", - сообщил ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.По словам Козлова, в предварительный список вошли Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Новокузнецк, Искитим, Курган, Магнитогорск, Махачкала, Астрахань, Новочеркасск, Ростов-на-Дону. Напомним , Улан-Удэ на два года раньше, уже с осени следующего года, станет участником федерального проекта «Чистый воздух».«Загрязнение атмосферы в Улан-Удэ оценивается Роспотребнадзором, как очень высокое. В период отсутствия ветра город погружается в смог. Это представляет угрозу для здоровья людей. Одна из основных причин – это печное отопление, используемое людьми в индивидуальных жилых домах. Необходимо принять соответствующие меры, чтобы добиться снижения уровня загрязнения воздуха в Улан-Удэ», – сообщал ранее Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.Фото: "Номер один"

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