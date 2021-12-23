Бюджет Улан-Удэ вырос почти на миллиард

Горсовет внес в бюджет финальные декабрьские корректировки



Депутаты горсовета на своей сессии утвердили обновленный вариант муниципального бюджета-2021. Теперь доходная часть равна 15,745 млрд. рублей. Расходы - почти 17 млрд. Есть небольшой дефицит.



Суть последних поправок состояла в следующем.



«Доходы увеличиваются на 808 млн. рублей, расходы предлагается увеличить на 832,5 млн. Дефицит бюджета увеличивается на 24,4 млн. рублей (взят бюджетный кредит на 4,6 млн. рублей, а также привлечены кредитные средства из иных источников почти на 20 млн.)», - выступила Татьяна Базякина, заместитель мэра — председатель комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ.



Отметим, что собственные доходы было предложено увеличить на 25 млн. рублей. Из них 15 млн. - это рост по налоговым доходам (в т. ч. 10 млн. - сборы с предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения).



Неналоговые поступления также немного увеличились - штрафы, поступления по исполнительным листам, продажа земельных участков, плата за размещение сезонного торгового объекта .



Как отметила Татьяна Базякина в своем докладе на сессии, увеличились субвенции на финансирование среднего образования, выросли суммы на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, помощь пострадавшим от паводков. Поступили средства на содержание автодорог - грейдирование, ремонт в связи с паводками. Пришли деньги на покупку автобусов - основную сумму обеспечивает республика, но и г. Улан-Удэ выделяет софинансирование.



«Предусматривается 15,5 млн. рублей на выполнение условий софинансирования на приобретение автобусов - к республиканской сумме в 501 млн. рублей», - пояснила докладчик некоторые аспекты корректировки расходной части бюджета.



Средства в рамках изменений получат Комбинат по благоустройству, Горсвет, Специализированная служба, Городское лесничество, МУП «Городские маршруты», Дирекция по паркам культуры и отдыха, предусмотрены дополнительные финансы на ремонт школ, увеличение зарплат в учреждениях культуры, частичное восстановление береговой линии Степной протоки.



Есть и некоторые другие корректировки.



Сессия положительно отнеслась к предложенным изменениям.



Так, Денис Гармаев, председатель комитета горсовета по социальной политике в своем выступлении отметил, что все корректировки согласованы.



«Не может не радовать увеличение бюджета. И по субвенциям, и по собственным доходам», - одобрил Анатолий Белоусов, зампред горсовета.



Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев подчеркнул, что имевшиеся замечания были исправлены и высказал мнение, что изменения надо утвердить.



Сессия единогласно приняла корректировки.



Фото: "Номер один"



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