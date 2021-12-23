Мэр Улан-Удэ: "Постепенно температура в квартирах будет снижаться"

Игорь Шутенков рассказал в соцсетях о том, какая работа проводится для ликвидации последствий аварии



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Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал в соцсетях о том, какая работа проводится для ликвидации последствий аварии, а также о том, что горожанам ожидать в ближайшее время:"Сегодня ночью произошло возгорание кабельных линий, которые питают трансформатор и турбинный цех ТЭЦ-1. Пожар был площадью 60 кв.м., пострадавших нет, слава богу, но пострадавшие сейчас – мы все, жители, которые перестают получать тепло.В результате аварии были остановлены работы котлов, сейчас два котла и две турбины работают, поддерживают циркуляцию во всех трассах, но постепенно температура в квартирах будет снижаться.Сразу же после аварии мы развернули оперативный штаб на ТЭЦ-1, позже ввели режим ЧС. В городе сейчас отключена горячая вода, чтобы все резервы направить на сохранение тепла. Авария коснется домов Железнодорожного района (за исключением Загорска) и центра Советского района.Сейчас определяем масштаб и порядок технологических работ, полным ходом идут работы по устранению последствий аварии, задействованы все службы и силы города. Часть нагрузки перебрасывается на ТЭЦ-2. Нам нужно запустить работу котлов ТЭЦ-1 в течение 6-7 часов.19 детских садов на эти сутки прекратили прием детей. По поликлиникам Железнодорожного района сейчас принимается решение, если будет падать температура. На самый крайний случай определяем пункты временного размещения, у нас под отключение в данном случае попадет более 1000 домов, каждый дом мы определяем.Всю информацию по отключению тепло и водоснабжения, а также по работе социальных учреждений вы можете круглосуточно получить по телефонам единой дежурной диспетчерской службы г. Улан-Удэ 21-36-65, 21-29-72" ,- написал Игорь Шутенков.Фото: "Номер один"