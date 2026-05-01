Муниципальных дорожников обвинили в картельном сговоре

Как сообщает информационный портал Ircity.ru, причиной этой ситуации стал иск прокуратуры, связанный с картельным сговором 2020 года. Суд вынес решение о взыскании с предприятий более 700 млн рублей: 600 млн с «Иркутскавтодора» и 105 млн с «Горзеленхоза».



Речь идет о картельном сговоре, в котором, помимо названных муниципальных компаний, участвовали еще пять иркутских организаций. Общая сумма заключенных в 2018-2019 годах контрактов превысила 1 млрд рублей. Из документов суда следует, что «Иркутскавтодор» выиграл ряд аукционов по ремонту дорог благодаря сговору, а затем заключил договоры субподряда с другими участниками картеля. Бывший руководитель «Иркутскавтодора» Михаил Чайковский, приговоренный к условному сроку за участие в сговоре, был исключен из иска до вынесения решения.



Мэр Руслан Болотов на заседании думы сообщил, что не смог добиться изменения позиции прокуратуры, несмотря на обращение к исполняющему обязанности прокурора. Он предупредил, что такое решение может привести к ликвидации или банкротству предприятий. Болотов подчеркнул, что оба предприятия играют важную роль в жизнедеятельности города и должны продолжать работу.



Мэр выразил сомнение в целесообразности ликвидации предприятий и отметил, что предлагает искать альтернативные пути решения – например, перевести требования на физических лиц, что допускается законом. Он также добавил, что на данный момент ни в городском бюджете, ни у самих предприятий средства для исполнения судебного решения не предусмотрены. Болотов пообещал приложить все усилия для сохранения предприятий, используя юридические, общественно-политические и «разумные» подходы.



Решение вынесено судом первой инстанции, и у сторон есть месяц на его обжалование. «Иркутскавтодор» занимается ремонтом и содержанием дорог, а «Горзеленхоз» отвечает за парки, скверы и озеленение города.