Происшествия 01.05.2026 в 13:43

В Бурятии задержали директора рудника Ирокинда

По версии следствия, после первого схода лавины с двумя пострадавшими руководитель вновь отправил людей в опасную зону
Текст: Макар Захаров
«Номер один»

В Республике Бурятия по уголовному делу о гибели работников при повторном сходе лавины задержан директор горнодобывающего предприятия. По версии следствия, руководитель отдал распоряжение проводить работы на промышленной площадке возле штольни, несмотря на угрозу схода снежных масс.

В Муйском районе на прошлой неделе со склона горы сошла лавина, в результате которой пострадали два человека. Однако, как полагает следствие, директор не остановил деятельность в опасной зоне и вскоре направил к руднику девять сотрудников для расчистки промышленной территории. Во время этих работ на них сошла вторая лавина колоссального объема. Шесть человек погибли.

Все новости

В Чите объявили войну самокатам
01.05.2026 в 14:12
Куда уходили деньги из ТГК-14?
01.05.2026 в 14:10
Муниципальных дорожников обвинили в картельном сговоре
01.05.2026 в 14:04
«МАКС» отреагировал на маркировку «шпионское ПО»
01.05.2026 в 13:58
В Бурятии задержали директора рудника Ирокинда
01.05.2026 в 13:43
Прокуратура через суд обязала управляющую компанию отремонтировать подъезды двух домов в Улан-Удэ
01.05.2026 в 12:00
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей посетил священник
01.05.2026 в 11:48
В стране начались длинные выходные
01.05.2026 в 11:35
В Окинском районе завершены поисково-спасательные работы
01.05.2026 в 11:25
В Улан-Удэ за апрель родились 264 малыша
01.05.2026 в 11:11
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Два человека погибли при пожарах в Бурятии
За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали шестнадцать возгораний
01.05.2026 в 10:23
Жительница Бурятии и ее внучка погибли на пожаре из-за бурильщиков скважин
Рабочие резали во дворе металлические изделия, и в сухую траву отскочили искры
30.04.2026 в 17:09
В пригороде Улан-Удэ на пожаре погибли пенсионерка и девушка
Дом вспыхнул в селе Поселье
30.04.2026 в 15:49
«Я кричала и била в стены, но никто нам не помог»
В Новосибирске мать убитой девочки пыталась спасти ее от озверевшего отчима
30.04.2026 в 14:13
