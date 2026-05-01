В Бурятии задержали директора рудника Ирокинда

В Республике Бурятия по уголовному делу о гибели работников при повторном сходе лавины задержан директор горнодобывающего предприятия. По версии следствия, руководитель отдал распоряжение проводить работы на промышленной площадке возле штольни, несмотря на угрозу схода снежных масс.

В Муйском районе на прошлой неделе со склона горы сошла лавина, в результате которой пострадали два человека. Однако, как полагает следствие, директор не остановил деятельность в опасной зоне и вскоре направил к руднику девять сотрудников для расчистки промышленной территории. Во время этих работ на них сошла вторая лавина колоссального объема. Шесть человек погибли.