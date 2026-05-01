Общество 01.05.2026 в 11:48

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей посетил священник

Иерей Олег Беломестных застал на месте лишь одного юного правонарушителя
Текст: Макар Захаров
МВД России по Республике Бурятия

В рамках акции «Гражданский мониторинг» член Общественного совета при МВД по Республике Бурятия иерей Олег Беломестных посетил Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Экскурсию по учреждению провела его руководитель, подполковник полиции Светлана Палеха.

Общественный контроль охватил все ключевые помещения: жилые комнаты, учебный класс, зал для воспитательных занятий и досуга, столовую, санитарные комнаты, медицинский кабинет, изолятор, кабинет психолога, прогулочный дворик и хозяйственные объекты.

– На момент визита в учреждении находился один подросток, помещенный туда на месяц. Общественник провел с ним доверительную беседу, направленную на профилактику деструктивного поведения. Священнослужитель подчеркнул важность соблюдения закона и призвал юношу строить будущее на принципах ответственности и законопослушания, – рассказали в МВД по РБ. – По итогам проверки деятельность Центра получила высокую оценку.

Иерей Олег Беломестных выразил признательность сотрудникам полиции за профессионализм и ежедневный труд по социальной реабилитации подростков.

– Начальник Центра обратилась к отцу Олегу с просьбой регулярно посещать учреждение и проводить духовно-нравственные беседы с воспитанниками, – добавили в министерстве.

Специалисты отмечают, что подобные встречи помогают подросткам обрести правильные жизненные ориентиры. Совместные инициативы общественности и правоохранительных органов подтверждают эффективность комплексного подхода к профилактике правонарушений и воспитанию подрастающего поколения.

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей посетил священник
