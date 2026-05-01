В Чите объявили войну самокатам

В Чите грядут серьезные изменения в сфере использования электросамокатов. Городские чиновники планируют радикально сократить количество официально разрешенных парковочных мест для двухколесного транспорта, оставив менее двухсот точек по всему городу. Об этом стало известно ZAB.RU из сообщения Общественной палаты Забайкалья.Причиной таких строгих мер стала растущая проблема хаотично расставленных самокатов, которые превратились в настоящую головную боль для администрации. Устройства зачастую блокируют тротуары, создавая помехи для пешеходов, и портят облик городского ландшафта. Подобные трудности уже заставляли власти других регионов искать пути решения: от введения системы штрафов до полного запрета на использование самокатов.Начальник отдела контроля благоустройства Станислав Пустовойт уточнил технические требования к новым парковочным зонам. Каждая «клетка» для самоката будет представлять собой участок с белой разметкой шириной не менее 1,5 метра и длиной до 5 метров, что в сумме составит 7,5 кв. м.Параллельно с сокращением парковок в городе будет расширена сеть так называемых медленных зон. В этих зонах скорость электросамокатов ограничат до 15 км/ч – это сопоставимо со скоростью быстрой ходьбы, а по мнению мэрии, многие пешеходы передвигаются и быстрее.Эффективность и целесообразность столь жестких ограничений будут проверены в ходе эксперимента, который покажет, сработает ли выбранный подход в борьбе с проблемами, связанными с электросамокатами.