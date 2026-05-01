«МАКС» отреагировал на маркировку «шпионское ПО»

Как сообщает Forbes.ru, в самом мессенджере это связали с «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обычной веб-аналитики сайта max.ru». Там подчеркнули, что классификация Cloudflare не основана на фактическом анализе кода.«Классификация Cloudflare вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обычной веб-аналитики сайта max.ru, а не основана на фактическом анализе кода. «МАКС» регулярно проходит аудит безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз», – говорится в поступившем Forbes заявлении пресс-службы «МАКС». Там также добавили, что все данные пользователей мессенджера «надежно защищены».Как сообщает профильный telegram-канал Tech Talk, по результатам проверок в девяти случаях из десяти выдается вердикт о вредоносности ПО. При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена все еще есть TLS-сертификат, подтверждающий подлинность проекта.Telegram-канал «Сети и сигналы» напоминает: ранее «шпионскую» маркировку Cloudflare получили домены альтернативного клиента telegram под названием telega, после чего приложение удалили из App Store. Разработчики telega обратились в ФАС с просьбой дать оценку действиям Apple. По их мнению, при возникновении подозрений Apple обязана предъявлять конкретные технические претензии и предоставлять срок на их устранение.В настоящее время «МАКС» доступен в магазинах приложений Apple и Google.