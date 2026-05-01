В Улан-Удэ за апрель родились 264 малыша

В городском перинатальном центре на свет появились 264 ребенка. Как сообщили в учреждении, мальчиков оказалось немного больше, чем девочек (142 против 122).

Особо медики отметили два экстремальных по весу случая. Самый крупный новорожденный – мальчик весом 5 килограммов 200 граммов. Самая миниатюрная – девочка, весившая при рождении всего 490 граммов.

В роддоме также поделились статистикой имен. Самыми популярными мужскими именами стали Дмитрий и Амир. Еще три мальчика получили имя Тамир. Среди девочек лидирует София: такое имя дали семерым малышкам, и лишь одна семья остановилась на варианте «Софья». Четыре новорожденных назвали Викторией, три – Вероникой.

В список самых редких имен апреля вошли Айлани, Туран, Альсафи, Святогор, Савелий, Злата, Тагар и Марьям.