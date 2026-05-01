Куда уходили деньги из ТГК-14?

Пока жители Улан-Удэ и Читы сталкивались с перебоями отопления, угольным смогом и ростом тарифов, бенефициары ТГК-14, как сообщают источники, готовились к отъезду, оформляя зарубежные активы. По данным следствия, Константин Люльчев приобрел ID-карту резидента ОАЭ, а его семья обосновалась в Лондоне. Виктор Мясник, по информации правоохранительных органов, владеет недвижимостью в Испании и пытался получить вид на жительство. В общей сложности из стратегически важной энергокомпании были выведены миллиарды рублей. Теперь, когда дело передано в суд, ключевой вопрос – удастся ли вернуть эти зарубежные активы или они останутся недосягаемыми.

По проверяемым правоохранительными органами данным, недвижимость Виктора Мясника в Испании и его вид на жительство могут быть связаны с программой «Золотая виза», действовавшей в этой стране до апреля 2025 года. Она позволяла получить ВНЖ за инвестиции от 500 тысяч евро. Если подтвердятся инвестиции Мясника, они укладываются именно в этот период. Владение жильем открывает путь к легальному проживанию и последующему гражданству, а ВНЖ дает право свободно перемещаться по Шенгенской зоне, открывать счета в испанских банках и пользоваться местной системой здравоохранения. Таким образом, человек, выводивший средства из энергосистемы двух регионов, заранее обеспечил себе спасательный круг в теплой стране.

Тревожным подтверждением этой версии стали сведения о попытке Мясника срочно продать свои акции ТГК-14. По данным прессы, он пытался реализовать пакет примерно за 1 млрд рублей, но покупателей не нашлось. Следователи расценили это как попытку экстренного вывода активов с намерением легализовать средства и избежать ответственности.

Что касается Константина Люльчева, то его семья, согласно информации источников, постоянно проживает в Лондоне, а сам он обладает ID-картой резидента ОАЭ. Официально полученную карту он объяснял необходимостью открытия зарубежных банковских счетов для бизнеса. Статус резидента дает право открывать счета в местных банках, заключать контракты, вести предпринимательскую деятельность и въезжать в страну без визы. Однако совокупность этих данных вместе с проживанием семьи в Лондоне вызывает у следствия подозрения, что Люльчев заблаговременно готовил пути отхода.

По версии следствия, схема вывода средств выглядела так: ТГК-14 перечисляла деньги подконтрольной Люльчеву и Мяснику Дальневосточной управляющей компании (ДУК). Не имея штата сотрудников, ДУК получала средства за «управленческие и консультационные услуги», а также за аренду офиса в Москве. Затем эти деньги возвращались бенефициарам в виде ежемесячных зарплат (до 800 тысяч рублей), премий (до 4,5 млн рублей) и промежуточных дивидендов (от 20 до 100 млн рублей). Всего Люльчеву вменяется отмывание около 840 млн рублей, Мяснику – несколько меньшая сумма. Похищенные средства, в частности, шли на покупку элитной недвижимости за рубежом и дорогих автомобилей, включая Rolls-Royce. Особую циничность ситуации придает тот факт, что на фоне катастрофического износа оборудования, срыва ремонтных программ и критического состояния теплосетей бенефициары выводили деньги для приобретения вилл и получения статуса резидента ОАЭ. Люди, ответственные за тепло в домах, готовили себе безбедное будущее в теплых странах.

По состоянию на апрель текущего года уголовное расследование в отношении Константина Люльчева и Виктора Мясника завершено. Им предъявлены обвинения в особо крупной растрате и легализации денежных средств. Виктор Мясник находится под домашним арестом по состоянию здоровья и частично признал вину. Константин Люльчев остается в СИЗО, срок его содержания под стражей продлен до конца мая. Вопрос об аресте зарубежных активов пока остается открытым.