В стране начались длинные выходные

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия опубликовало рекомендации, которые помогут избежать пищевых отравлений и укусов клещей во время отдыха на природе.

Специалисты советуют приобретать мясо и другие продукты только в стационарных торговых точках, где соблюдаются условия хранения. Для пикников не стоит брать скоропортящиеся продукты, а также молочные и кондитерские изделия – они быстро портятся на жаре. Все продукты должны быть упакованы в пищевую пленку или герметичные контейнеры. Кроме того, важно не забывать мыть руки перед приготовлением и приемом пищи, а овощи и фрукты ополаскивать исключительно бутилированной или кипяченой водой.

На природе не менее важно защититься от клещей. В ведомстве рекомендуют носить закрытую одежду и применять репелленты. Во время прогулок необходимо периодически осматривать себя и близких. При обнаружении присосавшегося клеща его следует аккуратно удалить, поместить в емкость и отнести в лабораторию для исследования на инфекции, после чего обязательно обратиться к врачу.