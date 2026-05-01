Общество 01.05.2026 в 11:35

В стране начались длинные выходные

Роспотребнадзор Бурятии рассказал, как провести майские праздники без вреда для здоровья
Текст: Макар Захаров
В стране начались длинные выходные
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия опубликовало рекомендации, которые помогут избежать пищевых отравлений и укусов клещей во время отдыха на природе.

Специалисты советуют приобретать мясо и другие продукты только в стационарных торговых точках, где соблюдаются условия хранения. Для пикников не стоит брать скоропортящиеся продукты, а также молочные и кондитерские изделия – они быстро портятся на жаре. Все продукты должны быть упакованы в пищевую пленку или герметичные контейнеры. Кроме того, важно не забывать мыть руки перед приготовлением и приемом пищи, а овощи и фрукты ополаскивать исключительно бутилированной или кипяченой водой.

На природе не менее важно защититься от клещей. В ведомстве рекомендуют носить закрытую одежду и применять репелленты. Во время прогулок необходимо периодически осматривать себя и близких. При обнаружении присосавшегося клеща его следует аккуратно удалить, поместить в емкость и отнести в лабораторию для исследования на инфекции, после чего обязательно обратиться к врачу.

Роспотребнадзор

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
