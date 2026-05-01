Прокуратура через суд обязала управляющую компанию отремонтировать подъезды двух домов в Улан-Удэ

Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Октябрьского районного суда, который обязал управляющую компанию «Россервис» привести в порядок подъезды двух многоквартирных домов. Иск подала прокуратура.Поводом стала проверка, проведённая в домах по улицам Ключевская и Спортивная. Жильцы жаловались: в подъездах выбоины на ступенях, окна не открываются или на них нет ручек, стены грязные, местами осыпается штукатурка. Последний косметический ремонт, по словам жильцов, делали в 2010 году.Управляющая компания возражала: мол, собственники сами не утвердили перечень работ и размер платы на текущий ремонт, общие собрания или не состоялись, или собственники отказались что-либо ремонтировать. Однако суд не принял эти доводы.Суд разъяснил: управляющая организация обязана поддерживать общее имущество в доме в надлежащем состоянии независимо от того, принято ли отдельное решение общего собрания. Минимальный перечень необходимых работ - от ремонта ступеней до исправной фурнитуры на окнах - императивно определён законом. Компания не может произвольно игнорировать эти обязанности, ссылаясь на недостаток средств или отсутствие решений жильцов.Поскольку компания не представила доказательств устранения нарушений, суд обязал «Россервис» в течение месяца после вступления решения в силу отремонтировать полы и стены, обеспечить открывание окон и установить ручки, а также убрать строительную пыль и грязь. Апелляционная жалоба компании оставлена без удовлетворения.Фото: «Номер один»