В Окинском районе завершены поисково-спасательные работы

В Окинском районе полностью завершена поисково-спасательная операция на горе Мунку-Сардык. Спасатели обнаружили и эвакуировали тело последнего, четвертого пропавшего.

– В ходе операции было обследовано 100 кв. м. территории. Тело погибшего обнаружили в 15:20. К 19:00 спасатели эвакуировали его до памятника Виталию Тихонову. Несмотря на планировавшуюся ранее остановку на ночлег в 10 км от базового лагеря, было принято решение продолжить транспортировку. В 23:30 тело погибшего передали сотрудникам МВД, – рассказали в Агентстве ГО и ЧС Республики Бурятия.

Поисково-спасательные работы официально объявлены завершенными.

Напомним, трагедия произошла 24 апреля. Из семи туристов, попавших под лавину, трое смогли выбраться самостоятельно. Остальные числились пропавшими без вести, все они найдены погибшими.