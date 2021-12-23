Два журналиста из Бурятии поехали на пресс-конференцию Путина

Коллеги, просьба от Улан-Удэ. Расскажите об аварии на ТЭЦ-1 и коротко спросите: «Доколе?»



В Москве сегодня, 23 декабря, пройдет традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой журналисты со всей страны смогут задать вопросы главе государства. В этот раз из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, количество участников было сильно сокращено. Тем не менее, Бурятию на пресс-конференции представят сразу два журналиста - корреспонденты «Тивикома» Ася Касьянова и «Буряад ТВ» Баярма Раднаева, сообщили в пресс-службе правительства республики.



На пресс-конференциях главы государства бурятские журналисты всегда задавали острые и злободневные вопросы, по которым в итоге принимались действительно важные решения. В 2013 году корреспондент «Информ Полиса» Аревик Сафарян обратила внимание президента на проблему с банкротством Селенгинского ЦКК. Собственник предприятия принял решение о его закрытии, что в числе прочих проблем грозило прекращением работы котельной, обеспечивающей теплом весь поселок. После вмешательства Владимира Путина Селенгинский ЦКК был спасен и благополучно работает, до сих пор обеспечивая теплом и работой 14 тысяч жителей Селенгинска.



В 2017 году журналист телеканала «Ариг Ус» Саржана Мэрдыгеева на медиафоруме ОНФ попросила Владимира Путина о строительстве ледовой арены для круглогодичных занятий хоккеем и фигурным катанием. В 2019 году строительство Ледовой арены в Улан-Удэ началось и уже близится к завершению.



В том же году уже на традиционной пресс-конференции сразу два журналиста задали вопросы президенту. Илья Кошлюнов (БГТРК) рассказал о проблемах местных жителей, которые возникли из-за запрета на вылов омуля. А корреспондент телекомпании «Тивиком» Юлия Пермякова обратила внимание Владимира Путина на ограничения, связанные с водоохранной зоной. Кроме того, журналистка пожаловалась на проблему загруженности дорог в городе Улан-Удэ и попросила помощи в строительстве третьего моста через Уду. И глава государства пообещал решить ее. Как показало время, президент сдержал свое слово — мост уже строится. Сдать его обещают раньше срока — уже в 2023 году.



Может, и с ТЭЦ-1 случится чудо. Тем более, что ТЭЦ-2 так и не достроена...



Фото: kremlin.ru



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