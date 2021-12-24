Даши Намдаков приедет на фестиваль унтов в Читу

В этом году более 40 мастеров из Забайкалья и Бурятии представят на фестивале свои изделия



Заслуженный художник России Даши Намдаков станет одним из почетных гостей фестиваля унтов, который состоится 25 декабря на площади Ленина в Чите. Об этом сообщила во время брифинга организатор мероприятия - директор учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края Елена Ерохина.



На площади развернется ярмарка-продажа унтов, валяной обуви, эксклюзивных изделий ручной работы из кожи, меха, войлока и других натуральных материалов (шапок, варежек, сумок и других аксессуаров). Кроме того, в рамках мероприятия будут представлены выставки авторских ножей Жигжита Баясхаланова, авторских кукол художественной мастерской семьи Даши Намдакова, креативной ханзы (традиционный бурятский сундук) Будажапа Бальжанова, информирует пресс-служба минкультуры Забайкальского края.



В программе фестиваля - выступления фольклорного ансамбля «Читинская слобода», национального театр песни и танца «Амар сайн», хэдлайнера проекта, народной артистки Бурятии, певицы Бадмы-Ханды. После этого жюри начнет оценку работ участников фестиваля - в этом году более 40 мастеров из Забайкалья и Бурятии представят свои изделия.



В учебно-методическом центре добавили, что эксперты в области декоративного искусства и народных промыслов будут оценивать все этапы создания унтов - от подготовки материала, до выпуска готовой продукции. Победители будут удостоены высоких наград. Специальные призы для участников фестиваля подготовили наши известные земляки - художник и скульптор России Даши Намдаков, ювелир и оружейник Жигжит Баясхаланов, который также планирует посетить мероприятие в качестве почетного гостя.



Напомним, фестиваль унтов впервые состоялся в Чите в 2020 году. Мероприятие направлено на поддержку одного из традиционных народных промыслов в Забайкальском крае - изготовления унтов. Создание традиционной бурятской зимней обуви получило особенно широкое распространение в селе Укурик Хилокского района, где его основы заложил Бальжин Намдаков, отец Даши Намдакова.



Фото: 2020.muzeyrb.ru



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