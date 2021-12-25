В России создают первую видеоигру на основе бурятского эпоса о народном герое Гэсэре

Скоро геймеры смогут самостоятельно повторить подвиги Гэсэра и изучить его историю через уникальный сюжет на основе мифов и легенд. Об использовании бурятского языка в видеоигре, эпических схватках и квестах рассказал куратор проекта Константин Балаганский.В начале декабря в полпредстве Бурятии в Москве состоялась презентация проекта компьютерной игры, воссоздающей легендарный героический эпос бурятского народа «Гэсэр». Еще с 2016 года в Санкт-Петербурге ведет свою деятельность общественный проект «Зов Земли». Цель проекта – сохранение культурного наследия малочисленных народов России и зарубежья. Как рассказывал Константин Балаганский, главная мысль, которая всегда держалась в голове и беспокоила команду «Зова Земли», – как молодому поколению дать мотивацию, чтобы они захотели самостоятельно изучать родную историю, культуру и традиции. Позднее из этой мысли родилось цифровое подразделение под названием ZovZemliCyber.- Перед нами стоит новая глобальная задача – перенести мудрость предков и культурные коды эпических героев древности в цифровое пространство. И появилась идея – создать высококлассную современную игру на основе эпического народного сказания. Практически сразу понял, что это будет эпос «Гэсэр». Я сам родом из Бурятии и изучал эпос «Гэсэр» еще в школе, уже тогда поражался богатому сюжету и тем подвигам, которые он совершал ради спасения человечества. Думаю, для меня, как и для любого жителя Бурятии, образ Гэсэра – это безусловный символ истории и культуры бурятского народа. По-моему, он должен быть компьютеризирован, для того чтобы обрести новую жизнь в виртуальном пространстве, - считает Константин.Как обращает внимание руководитель киберпроекта, сегодня молодое поколение может с легкостью рассказать историю героев той же вселенной Marvel, нежели вспомнить отечественных героев эпоса. И в первую очередь нужно устранить эту проблему.- Мы пришли к выводу, что сейчас нам катастрофически не хватает качественного отечественного игрового контента и своих героев, способных не только привлечь внимание детей, но и побудить их к саморазвитию. У нас богатая история, много легендарных героев, и это не только Гэсэр, но и якутский Олонхо, калмыцкий Джангар, башкирский Урал-батыр, русский Илья Муромец - целая плеяда героев. Мы же предлагаем свое решение проблемы – создать не только одну игру, а серию высококлассных игр для компьютеров, различных консолей, виар-шлемов, мобильных устройств, основанных на эпических произведениях наших коренных народов. То есть создать свою вселенную героев, - объясняет автор идеи.Как добавляет Константин, к разработке игры подошли со всей серьезностью. Написано немало научных работ, прежде чем начался этап создания самой игры. К работе подключили известных этнографов, провели небольшую экспедицию в Тункинскую долину, а также Окинский район. Изначально этот проект родился как научный в рамках обучения в Национальном исследовательском университете ИТМО. Учебное заведение входит в топ-100 лучших вузов мира по компьютерным разработкам. В основу сюжета игры про Гэсэра заложена теория архетипов Карла Юнга и знаменитая книга Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой». Самый известный последователь Кэмпбелла – режиссер Джордж Лукас, не раз заявлявший, что написал вселенную «Звездных войн», вдохновившись его книгой.- Эпос «Гэсэр» популярен не только в Бурятии, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. По аналитике за 2020 год, это тот регион, где проживает большая часть геймеров – более 1,5 млрд. Саму игру можно будет приобрести на площадке Steam. Также при разработке игры мы запустим серию кибертурниров, первый из которых уже поддержала Федерация компьютерного спорта России. Кроме того, сюжет игры понравился Международной федерации компьютерного спорта со штаб-квартирой в Южной Корее. Благодаря привлечению лучших мировых специалистов на базе российского университета, а также привлечению корейских специалистов и американских ученых мы хотим сделать культовый кибер-экшен, который захватит умы молодежи разных возрастов, национальностей и культур, - рассказывает Константин Балаганский.В игре будут интеллектуальные блоки, которые смотивируют подростков изучать эпос, языки и историю. Внутрь добавят ссылки на цифровые источники. Кроме того, в сфере киберспорта давно назрела проблема - игроки много времени проводят за компьютером и это негативно влияет на их здоровье. Поэтому выпустят специальное приложение к «Гэсэру», которое предложит дополнительные бонусы за физическую активность. Подобная идея была в мобильной игре Pokemon Go, где для добычи покемонов игрокам нужно бегать по различным локациям офлайн с телефоном. Для поклонников «Гэсэра» упростят задачу – за бонусы разные физические нагрузки, многие из которых не подразумевают выхода из комнаты. Например, чтобы получить одну награду - нужно пройти определенное количество шагов в день, а другую - отжаться от пола, пройти курс по фитнесу и т. д.«Для того, чтобы «прокачать» своего героя, ты должен и себя «прокачивать» тоже. В приложении будет трекер активности на разных уровнях. Кто-то может пройти определенное расстояние и получить одни бонусы, кто-то сделает 100 отжиманий за день и получит другие. И это еще не все, только одна из частей игры. Также будет еще психологический аспект. Благодаря теориям Юнга мы сделаем отдельный режим, подключаемый по желанию, - на основе искусственного интеллекта будет возможность проанализировать действия игроков и понять, какие есть негативные установки, мешающие развитию человека в реальной жизни. На основе программ можно через игру проработать установки и изменить их на положительные паттерны. Например, игрок заходит в игру, выбирает определенные действия, делает ошибки, уделяет столько-то времени определенному заданию – все это будет считывать система аналитики, словно психоаналитик, и давать рекомендации, - рассказывает о разработках Константин Балаганский.Как отмечает Константин, в новой игре планируют добавить еще множество ноу-хау, которые пока никто не применял. По понятным причинам их держат в секрете. Говоря о самой игре, ее пространство разделят на две реальности: настоящее время и далекое прошлое.- По сюжету будет дана возможность любому подростку почувствовать себя в роли героя. Из современного мира мы перенесем игрока в древние времена. Там он будет совершать подвиги Гэсэра и преследовать миссию по его возрождению. Далее главный герой вместе с Гэсэром смогут бороться с несправедливостью. Гэсэр для нас - это некий символ, мы к нему трепетно относимся, он будет в играх в роли наставника. Первый этап – дойти до него и пробудить, второй – переход на новый уровень и уже вместе с Гэсэром совершение миссий. Среди антигероев, с которыми придется бороться, - различные чудовища и монстры тоже из эпоса и фольклора. Кроме того, «прокачка» персонажа будет не только через битвы, но и через интеллектуальные задачи. Например, персонажу нужно пройти в пещеру, но для этого ему необходимо прочитать заклинание на старомонгольском языке. Все будет усложняться с каждым уровнем: сначала какой-то экшен, а потом человек сможет в игровой форме изучить много нового. Элементы бурятского языка и старомонгольского будут обязательно, - отметил авантюрный куратор.Изначально игра будет выходить для компьютеров, но программу уже пишут с ориентиром на мобильные устройства, PlayStation и другие игровые приставки. Пока в планах выпустить «Гэсэра» на русском, английском и китайском языках. Как признается Константин Балаганский, на сегодня трудно прогнозировать стоимость «Гэсэра», но создатели в любом случае будут ориентироваться на доступные для российских игроков цены. Сейчас ZovZemliCyber в основном получает инвестиции от частных компаний и есть планы связаться с государственными структурами. Однако донести до них важность проекта будет сложно – все-таки у многих весьма предвзятое отношение к видеоиграм.- Услышат они нас или не услышат – это другой вопрос, но мы в любом случае сделаем качественно! Мы нацелены только на игру с хорошей графикой. Сейчас все на уровне разработок, но в целом не сомневаемся в успехе, поэтому закладываем около года на работы по технической части. Мы не планируем обычную игру, а хотим продукт мирового уровня. На очень качественных «движках», на которых выполнены популярные игры. Графика будет на высоком уровне в любом случае, иначе делать нет смысла. Для этого мы уже собрали команду из лучших разработчиков России: во-первых, это специалисты Национального исследовательского университета ИТМО, во-вторых, разработчики русскоязычных Яндекса и Гугла. Также нас консультируют разработчики команды World of Tanks, - перечисляет куратор проекта.Игру про эпического героя Гэсэра с теплом встретили в полпредстве Бурятии. Вдобавок на пресс-конференции присутствовали представители Ассамблеи народов Евразии, представители программы Фонда «Кремлевские звезды», президент Федерации компьютерного спорта России и организаторы выставок буддийского искусства в Москве. Из Непала в знак поддержки проекта прислали хий морин с изображением Гэсэра. Также на «Зов Земли» откликнулись специалисты из Китая, Кореи, Монголии. Пока что «Гэсэр» на уровне разработок, поэтому нам остается верить и ждать, что проект действительно получится осуществить именно в том виде, в каком его запланировали создатели.Эржена Мансорунова, «Номер один».Фото: Константин Балаганский