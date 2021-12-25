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Общество 25.12.2021 в 00:32

В Бурятии пропала 14-летняя девочка

В Поселье в час дня школьница пошла до медучреждения и до сих пор не вернулась
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Текст: Эржена Мансорунова
В Бурятии пропала 14-летняя девочка
В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 14-летнюю жительницу Иволгинского района Юлию Цыдыпову. Как сообщают в пресс-службе МВД, сегодня около 13.00 Юля ушла в медучреждение из дома на улице Гражданской в с. Поселье и до сих пор не вернулась.

Приметы: азиатской внешности, худощавого телосложения, рост 168 см, волосы темно-русые ниже плеч.

Была одета: куртка короткая розового цвета, шапка серая, трико черного цвета с серыми полосками, сапоги черные.

Ранее не уходила.

При наличии какой-либо информации о девочке или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(914)053-55-03, 8(924)353-12-89, 8(3012)41-66-45 или 102 (112). 




фото: МВД РБ
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